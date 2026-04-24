Tinha uma arma de fogo ilegal dentro carro e acabou detido

Há 26 min

Homem, de 62 anos, foi detido pela GNR, no Fundão

Um homem de 62 anos foi detido, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, por posse ilegal de uma arma de fogo, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR referiu que a detenção foi realizada por militares do Posto Territorial do Fundão, no âmbito de uma ação de patrulhamento.

No decorrer de uma ação de prevenção e combate à criminalidade, os militares abordaram um veículo e foi possível verificar no seu interior daquele a arma de fogo.

A GNR encontrou ainda no interior da viatura dois carregadores, 14 munições e um coldre, que também foram apreendidos.

Na sequência desta ação, o homem foi detido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial do Fundão.