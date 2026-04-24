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Tinha uma arma de fogo ilegal dentro carro e acabou detido

Agência Lusa , PP
Há 26 min
GNR (Lusa)

Homem, de 62 anos, foi detido pela GNR, no Fundão

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Um homem de 62 anos foi detido, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, por posse ilegal de uma arma de fogo, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR referiu que a detenção foi realizada por militares do Posto Territorial do Fundão, no âmbito de uma ação de patrulhamento.

No decorrer de uma ação de prevenção e combate à criminalidade, os militares abordaram um veículo e foi possível verificar no seu interior daquele a arma de fogo.

A GNR encontrou ainda no interior da viatura dois carregadores, 14 munições e um coldre, que também foram apreendidos.

Na sequência desta ação, o homem foi detido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial do Fundão.
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