Terramoto de magnitude 7,8 registado em Ternate, na Indonésia. Ativado alerta de tsunami

Um forte terramoto de magnitude 7,8 atingiu a região de Ternate, nas Molucas, na Indonésia, alertando a população para um possível tsunami, segundo o Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA. O sismo desta quarta-feira ocorreu no Mar das Molucas, provocando preocupações imediatas sobre o impacto na região costeira.

O sucedido obrigou o Centro Tsunamis do Pacífico a alertar para a possibilidade de “tsunamis perigosos” ao longo das costas da Indonésia, Filipinas e Malásia.

"São possíveis ondas de tsunami provocadas pelo terramoto num raio de 1.000 km do epicentro ao longo das costas da Indonésia, das Filipinas e da Malásia", afirmou o centro com sede no Havai, em comunicado.

Notable quake, preliminary info: M 7.4 - 127 km WNW of Ternate, Indonesia https://t.co/BWmDHL6eBm — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 1, 2026

Ainda segundo o mesmo instituto, as ondas poderão atingir até um metro na costa indonésia e 30 centímetros em países como Japão, Malásia e Filipinas. Até ao momento, já foram registadas várias réplicas entre 3 e 5,5 de magnitude.

O terramoto ocorreu a uma profundidade de 10 km, segundo a Reuters.