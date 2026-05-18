Temperaturas sobem esta semana e podem ultrapassar 30 graus. Poeiras do Norte de África estão também de regresso

Há 1h e 27min

Segundo o IPMA, a partir de quinta-feira a previsão volta um pouco instável

As temperaturas máximas vão subir na quarta-feira até nove graus Celsius, ultrapassando os 30 graus em algumas regiões do país, e estão também previstas poeiras do Norte de África, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta segunda e terça-feira ainda se prevê nebulosidade nas regiões do Norte e Centro, e há a possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco, temporariamente moderado no Minho e mais prováveis no litoral.

De acordo com Maria João Frada, na terça-feira já se aguarda uma pequena subida da máxima nas regiões do Norte e Centro e na quarta-feira essa subida será acentuada.

“No dia 20 [quarta-feira] começamos a ter a influência de um anticiclone que ficará localizado sobre França e estende a sua influência em direção ao arquipélago da Madeira, juntamente com um vale invertido que se estende desde o norte de África à Península Ibérica que começa a transportar massas de ar tropicais que nesta altura do ano fazem com que as temperaturas subam significativamente”, explicou.

Assim, segundo Maria João Frada, na quarta-feira as temperaturas vão registar subidas da ordem dos 06 a 08/09 graus Celsius, com exceção de alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso, onde serão menos significativas.

“Vamos chegar a dia 20/21 com temperaturas na generalidade do território a variar entre os 26 e os 30 graus, com valores mais elevados no Vale do Tejo e no interior do Alentejo onde podem chegar aos 32 e 34/35 graus. Na faixa costeira ocidental, principalmente a norte do Cabo Raso, vão variar entre os 20 e os 25 graus”, disse.

Na quinta-feira, as temperaturas máximas voltam a subir 02/03 graus em alguns locais do continente.

“Teremos então na quarta e quinta-feira dias de céu pouco nublado ou limpo. No entanto, é previsível e provável que possam vir, principalmente na quarta-feira, algumas poeiras do Norte de África, que poderão ficar até pelo menos dia 22 [sexta-feira]”, adiantou.

De acordo com a meteorologista do IPMA, a partir de quinta-feira a previsão é um pouco instável.

“Os modelos ao longo do tempo não têm dado uma situação estável ou de confiança, podendo no sábado haver uma descida das máximas no litoral e na região sul, mas ainda a confirmar”, disse.

Maria João Frada referiu ainda que os valores da temperatura a registar na quarta e quinta-feira começam a contribuir para onda de calor.

“No entanto, se houver uma descida de temperatura no dia 23 [no sábado] deve quebrar e não haver onde de calor, mas o cenário em algumas estações do IPMA é para um período prolongado especialmente no interior”, disse.