Taxas Euribor sobem a 6 e a 12 meses para máximos de mais de um ano

Agência Lusa , AM
Há 42 min
Lisboa

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário

A taxa Euribor subiu hoje de novo a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira e nos dois prazos mais longos para máximos desde janeiro de 2025 e setembro de 2024, respetivamente

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que avançou para 2,178%, continuou abaixo das taxas a seis (2,589%) e a 12 meses (2,929%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,589%, mais 0,121 pontos do que na segunda-feira e um máximo desde janeiro de 2025.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou hoje, para 2,929%, mais 0,189 pontos do que na sessão anterior e um novo máximo desde setembro de 2024.

A Euribor a três meses também subiu hoje, ao ser fixada em 2,178%, mais 0,049 pontos.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Temas: Crédito à Habitaçao Banco de Portugal Euribor

Imobiliário

Taxas Euribor sobem a 6 e a 12 meses para máximos de mais de um ano

Há 42 min

Empresas compram uma em cada oito casas e pagam mais 6% que famílias em 2025

Hoje às 07:21

Casas em Portugal tiveram a maior subida de preços desde que há registo

Ontem às 11:18

Taxas Euribor sobem a 6 e a 12 meses para máximos de mais de um ano

Ontem às 11:11
Mais Imobiliário

Mais Lidas

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Hoje às 07:00

"Muito mau pressentimento": arrancou a ofensiva de primavera da Rússia

Ontem às 09:27

Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

Ontem às 14:14

Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos

21 mar, 12:00

A maior colónia de corais do mundo foi descoberta por uma mãe e filha

22 mar, 16:00

C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

Ontem às 18:19