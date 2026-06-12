TAP conclui plano de reestruturação e devolve 25 milhões de euros ao Estado

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Companhia diz ter cumprido as medidas acordadas com Bruxelas após o resgate aprovado em 2021

A TAP concluiu oficialmente o plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia em 2021, após finalizar a alienação das participações na Cateringpor e na SPdH – Serviços Portugueses de Handling, anunciou esta sexta-feira a companhia.

A conclusão do plano incluiu a devolução de 24,99 milhões de euros ao Estado, no âmbito de uma operação de redução de capital social deliberada em 05 de junho pela acionista única da TAP, a República Portuguesa, através da Entidade do Tesouro e Finanças, informou em comunicado a companhia.

“O valor já foi devolvido ao acionista”, acrescenta.