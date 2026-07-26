Suspeito do ataque em marcha LGBTQ+ em Berlim abatido pela polícia

Há 1h e 20min

De acordo com a polícia, Abdul Ballout "avançou sobre os agentes com uma arma branca", o que levou os elementos da unidade especial a recorrerem às armas de fogo

A Polícia de Berlim confirmou este domingo a morte de Abdul Ballout, de 21 anos, suspeito do ataque ocorrido no sábado durante uma marcha do Orgulho LGBTQ+ na capital alemã.

Segundo as autoridades, o suspeito foi localizado cerca das 18h00 (hora local) num complexo de hortas urbanas, no bairro de Spandau, durante uma operação da unidade especial SEK.

De acordo com a polícia, Abdul Ballout "avançou sobre os agentes com uma arma branca", levando os elementos da unidade especial a recorrerem às armas de fogo.

Apesar das manobras de reanimação iniciadas de imediato pelos bombeiros de Berlim, o suspeito morreu no local.

A operação põe fim à intensa caça ao homem lançada após o ataque de sábado, no qual uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas, depois de o suspeito ter atropelado participantes do Orgulho LGBTQ+ e atacado várias pessoas com uma arma branca. A investigação prossegue.