Suspeito de violência doméstica corta pulseira eletrónica e acaba detido em Lisboa

Há 1h e 0min

Homem estaria a caminho de Lisboa para tentar contactar a ex-companheira

A PSP de Lisboa deteve um homem de 36 anos, que estava em fuga após cortar a pulseira eletrónica e abandonar a habitação, no Peso da Régua (Vila Real), medida de coação a que estava sujeito por violência doméstica.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), detalhou que após ter tomado conhecimento de que o suspeito “estaria em deslocação para Lisboa com o intuito de contactar com a sua ex-companheira”, tomou as diligências necessárias que resultaram na interceção do indivíduo, na segunda-feira.

O detido foi presente a autoridade judiciária, para primeiro interrogatório, tendo ficado em prisão preventiva.