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Situação de alerta prolongada até quinta-feira em dez distritos devido ao risco de incêndio

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 18min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Medida entra em vigor à meia-noite de terça-feira

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta até às 23h59 de quinta-feira, 9 de julho, em dez distritos do país, devido à manutenção da onda de calor e ao agravamento do risco de incêndios rurais. A medida entra em vigor às 00h00 de terça-feira e abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Segundo o ministério da Administração Interna, a decisão foi tomada perante a previsão de temperaturas máximas superiores a 30 e 35 graus Celsius, humidade relativa do ar inferior a 20% em várias regiões, possibilidade de trovoadas secas e vento forte com rajadas até aos 40 quilómetros por hora.

Com a renovação da situação de alerta, mantêm-se em vigor várias medidas excecionais para reduzir o risco de incêndio. Entre elas estão a proibição de acesso a determinados espaços florestais, a realização de queimadas e queimas de sobrantes, a utilização de maquinaria em áreas florestais e rurais, o uso de fogo-de-artifício e o lançamento de balões com mecha acesa.

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O Governo esclarece, contudo, que existem exceções para trabalhos agrícolas considerados essenciais, operações de construção civil inadiáveis e algumas atividades florestais e agrícolas, "desde que sejam adotadas medidas de mitigação" do risco de incêndio.

A declaração da situação de alerta determina ainda o reforço da prontidão operacional da GNR e da PSP, a mobilização permanente de equipas de sapadores florestais e de vigilantes da natureza, o aumento da disponibilidade das equipas de emergência médica e de apoio social, bem como o reforço da vigilância aérea com meios das Forças Armadas.

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Temas: Risco de incêndio Incêndio Governo
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