Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Há 1h e 0min

O site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera está em baixo.

Sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V no concelho de Loures. Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Montemor-o-Novo (Évora), Peniche (Leiria), Alenquer, Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Benavente (Santarém), Almada e Barreiro (Setúbal)"

Um sismo de 4,1 foi sentido, esta quinta-feira, na região de Lisboa, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico. Uma réplica de 4,1 foi sentida dois minutos depois.

De acordo com o EMSC, o epicentro do primeiro sismo foi em Alenquer, a 39 quilómetros Nor-nordeste da Amadora e a 14 quilómetros Nor-noroeste de Vila Franca de Xira e teve uma profundidade de 14.6 quilómetros.

O sismo foi sentido em vários locais como Oeiras, Cascais, Sintra, Alenquer, Alverca, Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, Bucelas e Porto Alto.

À CNN Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirma os dois sismos, o primeiro às 12:14 a cerca de 4 quilómetros Oeste-Noroeste de Alenquer com uma magnitude de 4,1 e o segundo às 12:16, no mesmo local e com a mesma magnitude.

Em comunicado, o IPMA "informa que no dia 19-02-2026 pelas 12:14 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Oeste-Noroeste de Alenquer".

Segundo o IPMA, este sismo, "de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V no concelho de Loures. Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Montemor-o-Novo (Évora), Peniche (Leiria), Alenquer, Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Benavente (Santarém), Almada e Barreiro (Setúbal)".

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirma o terramoto, adiantando que "não há registo de danos pessoais ou materiais até ao momento".

O sismo desta quinta-feira acontece um ano e dois dias depois do sismo de 4,7 que abalou a região de Lisboa.