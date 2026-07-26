Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Há 42 min

Apesar dos constrangimentos, os voos continuam a operar

O aeroporto de Gatwick, em Londres, está este domingo a enfrentar uma falha grave no abastecimento de água que está a provocar perturbações nos dois terminais, tendo sido encerradas as casas de banho e vários restaurantes.

Sem água corrente, as sanitas não podem ser descarregadas e as instalações para lavar as mãos deixaram de funcionar. O aeroporto está a distribuir garrafas de água aos passageiros, mas fontes de água potável e máquinas de café também ficaram indisponíveis.

Apesar dos constrangimentos, os voos continuam a operar.

Nas redes sociais, vários passageiros relataram longas filas para aceder às casas de banho antes de estas serem encerradas. Outros queixaram-se da impossibilidade de comprar bebidas quentes ou refeições preparadas, uma vez que muitos estabelecimentos de restauração fecharam portas devido à falta de água.

As portas do pub Wetherspoon, no aeroporto de Gatwick, permanecem encerradas devido a uma falha no abastecimento de água. (Aaron Chown/PA Images via Getty Images)

Uma passageira, que aguardava um voo para Palma de Maiorca, descreveu a situação à Sky News como "caótica", afirmando que as filas para as casas de banho eram extensas e que o odor no interior do terminal começava a ser intenso. Segundo o seu testemunho, funcionários foram colocados à entrada das instalações sanitárias para impedir a entrada de mais pessoas.

Outro passageiro, com destino à Florida, disse que teve de pedir autorização para utilizar uma casa de banho e relatou que a maioria dos restaurantes estava encerrada, sendo possível apenas comprar alguns alimentos embalados.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o aeroporto explicou que a interrupção foi causada por um problema no abastecimento de água da rede local.

"A nossa equipa está no terreno para apoiar os passageiros e prestar assistência sempre que necessário. Alguns parceiros da restauração abriram os seus espaços para disponibilizar mais lugares sentados", refere a nota, que acrescenta que o aeroporto está a trabalhar com a empresa fornecedora para restabelecer o serviço o mais rapidamente possível.

Embora os voos decorram normalmente, a avaria afetou vários serviços nos dois terminais, deixando os passageiros sem acesso a casas de banho funcionais, bares e restaurantes, além de impossibilitar a utilização de água para lavar as mãos, encher garrafas ou preparar bebidas quentes. (Aaron Chown/PA Images via Getty Images)

A SES Water, responsável pelo abastecimento na zona, informou que a estação de tratamento de água de Bough Beech já voltou a funcionar, mas esclareceu que será ainda necessário tratar a água antes de o fornecimento poder ser totalmente normalizado.

Além do aeroporto, residentes de outras localidades próximas de Gatwick também reportaram falhas no abastecimento de água.