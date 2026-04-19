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Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 26min
Seguro em visita a Espanha

Nas conversas com o chefe de Estado, questionados sobre o que os levou a ir para Espanha, vários jovens falaram das oportunidades e condições que o país oferece

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O Presidente da República, António José Seguro, considerou hoje, durante um encontro com jovens portugueses em Madrid, que "Portugal precisa de fazer umas melhorias para ser também um país extraordinário para se trabalhar".

"Aquilo que eu posso, de alguma forma, retirar, como síntese abusiva das nossas conversas, é que Portugal é um país extraordinário para viver, mas que precisa de fazer umas melhorias para também ser um país extraordinário para se trabalhar. E isso é muito representativo em termos de progressões na carreira, salários", afirmou o chefe de Estado, que chegou hoje à capital espanhola para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro.

António José Seguro falava durante uma receção com cerca de 40 jovens portugueses que estudam ou trabalham em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid, José Augusto Duarte, na presença também do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

A meio do encontro, numa declaração feita ao microfone, perante a comunicação social, depois de já ter tido breves conversas com os jovens, o Presidente da República pediu-lhes que "não desistam de Portugal" e que incluam nos seus planos "a possibilidade de poder contribuir também para o desenvolvimento da economia" portuguesa.

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Nas conversas com o chefe de Estado, questionados sobre o que os levou a ir para Espanha, vários jovens falaram das oportunidades e condições que o país oferece e uma jovem apontou em concreto a diferença no valor dos salários em comparação com Portugal como "uma questão muito pertinente na escolha" que fez.

António José Seguro perguntou se "há mesmo uma diferença substancial" e a jovem respondeu que "há uma diferença muito significativa" e que "numa cidade que está tão perto de Lisboa ou do Porto há uma diferença muito grande". O Presidente da República retorquiu: "Espero que algum dia tenha razões salariais para a incentivar a regressar".

A seguir, na sua declaração, o Presidente da República considerou que Portugal precisa de "umas melhorias para também ser um país extraordinário para se trabalhar" e referiu que tem ouvido muitas vezes a juventude pedir "um Estado eficiente e uma economia competitiva". 

"Essa é a razão de nós aqui estarmos, é recolhermos os vossos contributos, as vossas opiniões, e sobretudo sublinhar esta mensagem: Não desistam de Portugal, porque Portugal precisa muito, mas muito, dos jovens portugueses. Muito obrigado", acrescentou.

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Durante a sua visita oficial a Madrid, o Presidente da República terá encontros com o Rei Felipe VI e com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira.

Temas: Seguro Espanha Portugal Salários Jovens
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Presidente Seguro

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