Montenegro exonera secretário de Estado da Gestão da Saúde e nomeia Francisco Catalão

CNN Portugal , AM com Lusa
Há 2h e 15min
Luís Montenegro (Miguel A. Lopes/Lusa)

Posse terá lugar no Palácio de Belém às 16:00

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O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro para exonerar, a seu pedido, Francisco Rocha Gonçalves de secretário de Estado da Gestão da Saúde e substituí-lo por Francisco Pinheiro Catalão, que tomará posse esta terça-feira.

Segundo uma nota divulgada pela Presidência da República, a posse terá lugar no Palácio de Belém às 16:00.

"O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro para exonerar, a seu pedido, Francisco Rocha Gonçalves, do cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde, bem como a proposta de nomeação de Francisco Pinheiro Catalão, para o exercício do mesmo cargo", lê-se na nota.

O motivo para a saída de Francisco Rocha Gonçalves não é indicado na nota.

Francisco Rocha Gonçalves assumiu o cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde na equipa da ministra Ana Paula Martins no início do atual XXV Governo Constitucional, em junho de 2025.

O segundo executivo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro teve em fevereiro a sua primeira mudança, essa a nível ministerial, com a entrada de Luís Neves para o cargo de ministro da Administração Interna, em substituição de Maria Lúcia Amaral.

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Maria Lúcia Amaral, ex-provedora de Justiça, demitiu-se depois de uma onda de críticas à forma como atuou e geriu a resposta às tempestades que provocaram mortes e destruição de casas e infraestruturas.

Temas: Francisco Pinheiro Catalão Francisco Gonçalves Secretário de Estado da Gestão da Saúde

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