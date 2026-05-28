Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Radiação UV em níveis muito elevados em todo o continente e Madeira. IPMA deixa recomendações

Agência Lusa , MSM
Há 50 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O risco de exposição à radiação UV vai manter-se muito elevado nos próximos dias. IPMA pede cuidados redobrados

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão esta quinta-feira em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O risco vai manter-se muito elevado até domingo.

O arquipélago dos Açores também está esta quinta-feira em risco muito elevado, com exceção do grupo Ocidental (Flores e Corvo), que está com nível moderado.

Na sexta-feira, a ilha Terceira no grupo Central enfrentará níveis muito elevados, São Miguel (grupo Oriental) e Flores (Ocidental) elevados e Pico (Central) moderado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’ e protetor solar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Calor Sol Cuidados calor Radiação UV IPMA

Relacionados

Calor leva 14 distritos a aviso amarelo e aumenta risco de incêndio em várias regiões do país

Mundo deverá registar temperaturas recorde até 2030 e ultrapassar limite de 1,5°C

Calor extremo faz disparar chamadas para o INEM e aumenta procura no SNS

Hospitais sobem nível de alerta para enfrentar calor dos próximos dias
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Radiação UV em níveis muito elevados em todo o continente e Madeira. IPMA deixa recomendações

Há 50 min

Calor leva 14 distritos a aviso amarelo e aumenta risco de incêndio em várias regiões do país

Há 1h e 42min

Mundo deverá registar temperaturas recorde até 2030 e ultrapassar limite de 1,5°C

Há 3h e 7min

Hospitais sobem nível de alerta para enfrentar calor dos próximos dias

Ontem às 18:26
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Ontem às 11:11

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Ontem às 11:14

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

Ontem às 19:22

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Ontem às 13:38

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Provas ModA arrancam hoje com greves e polémica pelo meio. "Os alunos vão fazer uma prova que não serve para nada"

Ontem às 07:00

PSP interceta sete estrangeiros no aeroporto de Lisboa a tentar sair do país com passaportes falsos

25 mai, 12:25

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

26 mai, 15:48

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Ontem às 06:00

Agora o tempo joga a favor da Ucrânia e em Kiev espera-se por um "ponto de viragem" iminente

Ontem às 21:00

Tribunal manda libertar um dos líderes do PCC detido em Cascais. "Hulk" vai aguardar decisão sobre asilo em liberdade

Ontem às 14:27

Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

Ontem às 13:49