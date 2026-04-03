Família de quatro, incluindo dois menores, morre em colisão frontal no IC1 em Santiago do Cacém

3 abr, 16:17

Pai, mãe e filhos morreram no acidente

Quatro pessoas morreram, incluindo dois menores, numa colisão frontal esta sexta-feira no IC1, em Santiago do Cacém, confirmou a CNN Portugal.

O acidente envolveu três veículos, ao quilómetro 638 do IC1, na zona de Alvalade do Sado, pouco depois das 15:00.

As vítimas mortais eram todas da mesma família e seguiam no mesmo carro, incluindo os dois menores de 12 e 15 anos, o pai, de 48 anos, e a mãe, de 43. A família é de nacionalidade estrangeira.

Além das vítimas mortais, há um ferido grave, de 68 anos, que teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa.

O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos, mas reabriu às 20:06.