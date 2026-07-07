PSD quase duplica lucros e lidera contas dos partidos. PS e Bloco fecham 2025 no vermelho

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REVISTA DE IMPRENSA | O Chega, que tinha liderado este indicador no ano anterior, desceu para a segunda posição

O PSD foi o partido com as contas mais favoráveis em 2025 entre as forças políticas com representação parlamentar, praticamente duplicando o resultado líquido face ao ano anterior, segundo o jornal Público.

Os sociais-democratas passaram de um lucro de cerca de 1,3 milhões de euros, em 2024, para 2,4 milhões de euros. Já o Chega, que tinha liderado este indicador no ano anterior, desceu para a segunda posição, enquanto PS e Bloco de Esquerda foram os únicos a encerrar o ano com prejuízo.

Os dados constam das contas anuais divulgadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), organismo que funciona junto do Tribunal Constitucional e é responsável pela fiscalização das contas dos partidos. No caso do PSD, a melhoria dos resultados ficou a dever-se, entre outros fatores, ao aumento das subvenções estatais, que cresceram em quase 700 mil euros face a 2024. Entre as despesas registadas pelo partido surgem ainda 36 multas de trânsito, com valores entre 60 e 300 euros.

O Chega apresentou um lucro superior a 1,36 milhões de euros, embora ligeiramente inferior ao registado no ano anterior. As contas revelam um aumento de cerca de nove milhões de euros na rubrica de "outros gastos" e um acréscimo de 1,3 milhões de euros em "Subsídios, doações e legados à exploração". No entanto, o partido não disponibilizou informação detalhada que permita perceber a origem destas variações ou discriminar, por exemplo, o valor dos donativos recebidos.

Já o PS conseguiu reduzir os prejuízos, passando de 984 mil euros, em 2024, para 696 mil euros no ano passado, mas manteve-se em terreno negativo. Em contrapartida, os donativos quase duplicaram, aumentando de cerca de 198 mil para mais de 391 mil euros.

No mesmo sentido, o Bloco de Esquerda também fechou o ano com resultados negativos, passando de um lucro de 122,2 mil euros em 2024 para um prejuízo de 169,7 mil euros em 2025.