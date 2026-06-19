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Prisão preventiva para madrasta suspeita de matar criança em Valpaços

CNN Portugal
Há 26 min
Justiça
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A menina terá sido asfixiada e o corpo deixado pela suspeita, de 48 anos, numa serra próxima de Friões, onde mora a família

Ficou em prisão preventiva a madrasta suspeita de matar a enteada em Valpaços. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.

Uma criança de oito anos foi encontrada morta esta quarta-feira, no concelho de Valpaços, na sequência de um alerta para o seu desaparecimento, e a madrasta já confessou o crime à Polícia Judiciária, apurou a CNN Portugal.

A menina terá sido asfixiada e o corpo deixado pela suspeita, de 48 anos, numa serra próxima de Friões, onde mora a família.

A CNN Portugal apurou igualmente que a morte da criança terá acontecido num contexto de vingança e de violência doméstica, em que o pai da vítima é suspeito de agredir os filhos da companheira.

A suspeita foi, entretanto, formalmente detida, informou a Polícia Judiciária (PJ), "fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver". A PJ confirma as informações apuradas pela CNN de que a criança foi "alvo de agressão violenta, da qual resultou a sua morte, ao que tudo indica por asfixia mecânica".

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O pai e os avós paternos participaram o desaparecimento da criança no posto da GNR, ao final da tarde de quarta-feira.

De imediato, disse fonte da Guarda à Lusa, foram encetadas diligências para localizar a criança e contactada a PJ de Vila Real.

"O trabalho investigatório realizado possibilitou a rápida identificação da presumível autora dos factos, bem como a recolha de indícios consistentes da sua alegada intervenção na morte da menor e na subsequente ocultação e abandono do cadáver, em zona florestal, na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar", informa ainda a PJ.

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Temas: Valpaços Mata enteada Friões Criança morta
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