Oito portugueses já saíram do Irão, 10 querem ficar, embaixada encerrada temporariamente

Há 1h e 57min

O treinador Sá Pinto, que se tinha refugiado na embaixada, é um dos portugueses que já saíram do país

A representação portuguesa em Teerão foi encerrada temporariamente, revela um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros - que faz o ponto da situação sobre os portugueses no país.

"Todos os portugueses naquele país foram contactados, tendo 8 cidadãos nacionais já abandonado território iraniano. Alguns cidadãos encontram-se em processo de saída do país (com diligências reservadas por motivos de segurança) e os restantes dez cidadãos nacionais (7 dos quais detêm dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana) quiseram permanecer no país", acrescenta a nota.

Sá Pinto, que se tinha refugiado na embaixada, já saiu do país, apurou a CNN Portugal.

"Este é o ponto de situação actual, a que se junta o desaconselhamento de todas e quaisquer viagens ao Irão, como tinha sido já divulgado no Portal das Comunidades Portuguesas, em face do vigente contexto de tensão e da situação de conflito armado latente na região, o que resulta em significativo risco securitário", lê-se na nota.