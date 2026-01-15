Oito portugueses já saíram do Irão, 10 querem ficar, embaixada encerrada temporariamente

Margarida Neves de Sousa , AM
Há 1h e 57min
Irão (Getty)

O treinador Sá Pinto, que se tinha refugiado na embaixada, é um dos portugueses que já saíram do país

A representação portuguesa em Teerão foi encerrada temporariamente, revela um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros - que faz o ponto da situação sobre os portugueses no país.

"Todos os portugueses naquele país foram contactados, tendo 8 cidadãos nacionais já abandonado território iraniano. Alguns cidadãos encontram-se em processo de saída do país (com diligências reservadas por motivos de segurança) e os restantes dez cidadãos nacionais (7 dos quais detêm dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana) quiseram permanecer no país", acrescenta a nota.

Sá Pinto, que se tinha refugiado na embaixada, já saiu do país, apurou a CNN Portugal.

"Este é o ponto de situação actual, a que se junta o desaconselhamento de todas e quaisquer viagens ao Irão, como tinha sido já divulgado no Portal das Comunidades Portuguesas, em face do vigente contexto de tensão e da situação de conflito armado latente na região, o que resulta em significativo risco securitário", lê-se na nota.

Temas: Portugal Teerão Irão Ministério dos Negócios Estrangeiros

Médio Oriente

04:49

"É um processo quase instantâneo" e "muito sofisticado": Irão vive "uma das mais graves perturbações de internet em todo o mundo"

Há 10 min
01:03

"Vamos pôr fim ao programa nuclear do Irão" e "reconhecer imediatamente" o Estado de Israel: Reza Pahlavi promete restabelecer um "Irão livre" e "amigo" do Ocidente

Há 12 min

Oito portugueses já saíram do Irão, 10 querem ficar, embaixada encerrada temporariamente

Há 1h e 57min

Trump avisa Irão que "qualquer regime pode cair" e vê num possível sucessor dos aiatolas uma pessoa "muito boa"

Há 3h e 45min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

13 jan, 15:20