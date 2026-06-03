Portugal eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU

Há 1h e 20min

Segundo lugar do grupo da Europa Ocidental e Outros Estados fica para a Áustria. Foram também eleitos Zimbabué e Trinidad e Tobago

Portugal foi, esta quarta-feira, eleito na primeira volta como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biénio 2027-2028, garantindo assim o regresso a um dos principais órgãos da ONU responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais.

A eleição foi decidida em votação secreta na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, com os 193 Estados-membros a escolherem os novos ocupantes dos cinco lugares rotativos do Conselho. Portugal concorria pelo grupo da Europa Ocidental e Outros Estados, onde disputava dois lugares com a Alemanha e a Áustria, tendo sido este último o eleito. Já no que respeita aos restantes grupos, foram eleitos o Zimbabué e Trinidad e Tobago.

Com esta eleição, Portugal assegura o seu quarto mandato no Conselho de Segurança, depois de já ter ocupado o assento em 1979-1980, 1997-1998 e 2011-2012, mantendo um registo de sucesso em todas as candidaturas apresentadas até agora.

O primeiro-ministro já saudou a vitória, afirmando que "dignifica Portugal e reforça a sua projeção internacional" e sublinhou que o país "é credível e respeitado" e mantém uma participação ativa ao nível internacional.

Luís Montenegro considerou ainda que o mandato representa "mais uma prova do percurso histórico de Portugal” e do reconhecimento da sua "coerência, lealdade e visão estratégica no plano multilateral".

O governante destacou também o trabalho diplomático desenvolvido ao longo do processo, deixando um agradecimento pelo esforço conjunto que, disse, "uniu todos" neste resultado.

Com esta eleição, Portugal junta-se aos países que irão integrar o Conselho de Segurança no período de 2027 a 2028, num mandato de dois anos que será marcado por debates sobre conflitos internacionais, segurança global e reformas no sistema multilateral.