PJ investiga crime de abandono após dois irmãos franceses serem encontrados sozinhos em Alcácer do Sal

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Mãe dos menores está a ser procurada pelas autoridades

A Polícia Judiciária (PJ) está a "investigar a prática do crime de exposição ou abandono" no caso dos dois irmãos franceses, de 4 e 5 anos, encontrados sozinhos junto à EN253, em Alcácer do Sal.

Segundo comunicado da PJ, os menores foram encontrados a caminhar sozinhos na passada terça-feira, "aparentemente perdidos e abandonados pela progenitora".

O Ministério Público delegou na PJ a competência para investigar o caso, estando agora em curso diligências para localizar a mãe das crianças.

A PJ revela ainda que já existia "um pedido de paradeiro emitido pelas autoridades francesas" relativamente à mãe e aos dois menores, depois de o pai ter comunicado o desaparecimento da família da residência em Colmar, França.

Havia indicações de que poderiam ter viajado para Espanha ou Portugal.