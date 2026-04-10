Parlamento aprova alterações ao novo modelo de subsídio social de mobilidade

Agência Lusa , PP
Há 1h e 42min
Dinheiro (Getty Images)

Alterações resultam de duas iniciativas de apreciação parlamentar do diploma apresentadas pelo PS e pelo Chega

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O parlamento aprovou esta sexta-feira, em votação final global, alterações ao decreto-lei que define um novo modelo para a atribuição do subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas entre os Açores e a Madeira ao continente, publicado em janeiro.

As alterações foram aprovadas em votação final global com os votos a favor de PS, Chega, BE, Livre, PAN e JPP, as abstenções de CDS-PP e PCP e o voto contra do PSD.

Entre as alterações hoje aprovadas está que o acesso ao subsídio social de mobilidade deixa de estar dependente da situação contributiva dos beneficiários e da apresentação de recibo, caindo também o teto máximo do custo elegível da passagem.

As alterações resultam de duas iniciativas de apreciação parlamentar do diploma apresentadas pelo PS e pelo Chega.

Temas: Subsídio Parlamento Social de mobilidade Novo modelo Subsídio social de mobilidade

Política

Parlamento aprova alterações ao novo modelo de subsídio social de mobilidade

Há 1h e 42min

Presidente promulga decreto que baixa limites mínimos do ISP até 30 de junho

Há 2h e 26min

Seguro diz estar “muito atento” às rendas que estão “pela hora da morte”

Há 2h e 30min
00:28

"Continuaremos à procura de um acordo", garante Montenegro sobre o pacote laboral

Há 3h e 21min
Mais Política

Mais Lidas

Rússia lançou operação para roubar em Portugal informação de natureza governamental, militar e de infraestruturas críticas

8 abr, 13:58

Portugal continua "bastante débil" e nem consegue "saber se foi atacado": Rússia lançou operação para roubar informação sensível e expôs algo "ridículo" no nosso país

Ontem às 07:00

Trump cometeu um erro estratégico no Estreito de Ormuz. Agora o Irão tem um "ás de trunfo" na mão - e está a jogá-lo nestas negociações

Hoje às 07:00

Homicídio na Marinha Grande. Inquilino mata senhorio após aumento da renda

Hoje às 07:07

Governo propõe redução de 78% da multa aplicada a empregadores que omitam à Segurança Social a contratação de trabalhadores

Ontem às 10:00

Hacker está a tentar vender vários dados roubados após conseguir entrar em supercomputador da China

Ontem às 08:00

Covid-19: Ana Paula Martins tentou travar vacinação de crianças saudáveis em 2021. Quando chegou a ministra, a DGS deu-lhe razão

Ontem às 20:44

“Uma sociedade que não honre os professores é uma sociedade deficiente”

8 abr, 15:56

Preços da gasolina e do gasóleo descem na próxima semana

Hoje às 10:15

Adepto morre após jogo entre FC Porto e Nottingham Forest

Hoje às 07:20

Europa prepara-se para um dia decisivo num país que deixou de ser normal (e a revolução pode vir de onde não se esperava)

Ontem às 21:00

Um submarino de ataque e dois de espionagem: Rússia aproveitou guerra no Irão para intensificar a atividade junto à Europa

Ontem às 17:04