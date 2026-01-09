Pacote de habitação aprovado na generalidade por PSD, CDS-PP e IL

Agência Lusa , MCC
Ontem às 13:52
Habitação em Lisboa (GettyImages)

O Chega absteve-se

As propostas de lei do pacote de habitação do Governo foram aprovadas hoje na generalidade no parlamento com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e IL, e com a abstenção do Chega.

Em causa estão duas propostas com autorizações legislativas, uma com medidas de desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados, e outra com alterações ao licenciamento, urbanização e reabilitação urbana.

Relativamente à iniciativa que contém medidas fiscais, o PS, Livre PCP e BE votaram contra. O Chega, PAN e JPP abstiveram-se.

Em relação à proposta para autorizar a revisão do regime aplicável ao licenciamento de operações urbanísticas, e a alterar o regime jurídico da urbanização e da edificação, e o regime jurídico da reabilitação urbana, o PCP, o Livre, o PAN e o BE votaram contra. O PS, o Chega e o JPP abstiveram-se.

Todos os projetos de lei apresentados pelos partidos da oposição chumbaram.

O Chega apresentou uma iniciativa para reduzir o IVA na construção de habitação e outra para isentar de IMI os imóveis destinados a habitação própria e permanente, com um valor patrimonial tributário até 350.000 euros.

O Livre viu rejeitado um projeto de lei que define limites máximos de valor de renda em contratos de arrendamento habitacional, e outro que estabelece o zonamento inclusivo para uma quota de habitação pública nas operações urbanísticas.

Também foi chumbado um projeto de lei da IL para reformar a construção e aumentar a oferta de habitação.

O PS apresentou um projeto destinado a reforçar o acesso à habitação permanente e de combate à especulação imobiliária, que desce diretamente à especialidade, não tendo sido votado na generalidade depois de a bancada ter apresentado um requerimento nesse sentido.

Uma das autorizações legislativas aprovadas permite ao Governo de Luís Montenegro alterar o Código do IVA, o Código do IRS, o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Código do IMT, com o objetivo de fomentar a oferta de habitação a valores mais reduzidos.

Entre as medidas previstas está a redução do IVA de 23% para 6% na construção de casas vendidas por até 648 mil euros ou arrendadas por até 2.300 euros mensais, bem como uma redução de IRS para incentivar os proprietários a colocarem casas no arrendamento.

Outra medida passa pela aplicação do IMT de 7,5% se os compradores forem cidadãos não residentes, mas há exceções que permitem evitar a aplicação do IMT mais elevado.

Durante o debate do pacote legislativo hoje, os partidos da oposição à esquerda criticaram o facto de o Governo usar 2.300 euros como referencial de uma renda moderada.

Em resposta à oposição, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sublinhou que o teto vai “até 2.300” euros, o que significa que abrange rendas de “1.000, 1.200, 1.500, 1.700, 2.000” euros.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, admitiu que a crise habitacional não se resolve “de um dia para o outro”, mas mostrou-se convicto de que a nova legislação permitirá baixar o preço das casas e fomentar o arrendamento.

O ministro das Finanças disse que está em preparação pelo Governo um terceiro pacote de medidas de “melhoria jurídica” para “aumentar a oferta” e afirmou que o pacote de medidas está em vigor numa base temporária, “até para que possam ser estudadas e avaliadas no final desta legislatura”, em 2029, “e eventualmente corrigidas e melhoradas”.

A agilização dos despejos, a criação de um fundo de emergência para a habitação e a resolução mais célere de situações de heranças indivisas que envolvem imóveis são algumas das medidas que o ministro Pinto Luz tem avançado para serem lançadas brevemente.

Na quarta-feira no parlamento, Miranda Sarmento afirmou que as medidas previstas no pacote agora apresentado custam entre 200 a 300 milhões de euros, sendo o montante “difícil de estimar” por depender da adesão às medidas previstas.

Temas: Pacote de habitação PSD CDS-PP Iniciativa Liberal Chega

Governo

Montenegro diz que acordo comercial com Mercosul reforça autonomia estratégica da UE

Ontem às 20:34

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Deputados chumbam todas as iniciativas para acabar com propinas no superior

Ontem às 15:38

Governo aplaude acordo da UE com Mercosul que é "muito positivo" para Portugal

Ontem às 15:14
Mais Governo

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 3h e 56min
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20