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"Os meus filhos vão precisar de se reconstruir, tal como eu": pai de crianças abandonadas fala pela primeira vez

Marta Coropos Carvalho
Há 18 min
Mãe e padrasto de crianças abandonadas em Alcácer do Sal ficam em prisão preventiva - Lusa/RUI MINDERICO
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Naquela que é a primeira reação pública desde que o caso se tornou conhecido, o pai apelou à contenção mediática e ao respeito pela privacidade das crianças

O pai das duas crianças encontradas abandonadas em Alcácer do Sal falou pela primeira vez. Em declarações ao canal francês Ici Alsace TV, o homem diz viver dias de "dor" enquanto aguarda autorização das autoridades para recuperar os filhos. 

"É apenas uma questão de dias até recuperar os meus filhos", afirmou o pai, que garante pensar neles "a cada segundo" desde que foi alertado pela polícia francesa para o desaparecimento das crianças. 

Segundo o Ministério Público de Colmar, em França, o pai dos meninos, tinha apenas direito a visitas supervisionadas desde o divórcio, há cerca de dois anos, decisão que terá contestado judicialmente. Apesar disso, assegura estar agora à espera de "luz verde" das autoridades para viajar até Portugal: "Dia e noite, tenho o telefone ao meu lado".

Naquela que é a primeira reação pública desde que o caso se tornou conhecido, o pai apelou ainda à contenção mediática e ao respeito pela privacidade das crianças. 

"Os meus filhos vão precisar de se reconstruir, tal como eu. Não vão precisar que lhes recordem constantemente esta tragédia", afirmou. 

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O homem sublinha que não pretende "defender nem minimizar os atos cometidos", considerando os factos "graves e profundamente chocantes", mas recusa alimentar discursos de ódio dirigidos à mãe das crianças:

"Recuso acrescentar palavras de ódio, insultos ou qualificativos destinados a desumanizar uma pessoa, mesmo que venha a ser considera culpada". 

As duas crianças, de origem francesa, foram encontradas na terça-feira, à beira de uma estrada na zona de Alcácer do Sal, depois de terem alegadamente sido abandonadas pela mãe e pelo companheiro desta. 

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Temas: Crianças abandonadas Marine Rousseau Alcácer do Sal

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