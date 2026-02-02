O que revelam 3 milhões de novos documentos sobre as ligações de Trump a Epstein

Há 31 min

Milhões de ficheiros e mil referências a Trump voltam a expor a relação entre o agora presidente dos Estados Unidos e o predador sexual

O presidente dos Estados Unidos é mencionado mais de mil vezes nos três milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein divulgados na sexta-feira, depois de o próprio Donald Trump ter inicialmente resistido à sua publicação. Embora algumas das referências sejam benignas, outras incluem novas alegações contra Trump de agressão sexual, bem como novos detalhes sobre a forma como algumas vítimas de Epstein descreveram os seus contactos com o então futuro presidente.

De forma particularmente significativa, os documentos agora tornados públicos incluem uma lista de alegações de agressão sexual contra Trump, não verificadas, compilada por responsáveis do FBI no ano passado. Existem também anotações do FBI relativas a uma mulher que acusou Trump, num processo judicial, de a ter violado quando tinha 13 anos, bem como o registo de uma entrevista do FBI a uma das vítimas de Epstein, que afirmou que a cúmplice do financeiro, Ghislaine Maxwell, a terá “apresentado” a Trump numa festa.

Não existe qualquer prova pública de que alguma das alegações contra Trump constantes nos documentos tenha sido considerada credível pelo FBI, e o Departamento de Justiça (DOJ) afirmou na sexta-feira que as acusações contra Trump incluídas nos ficheiros são falsas. Trump tem, ao longo dos anos, negado qualquer irregularidade relacionada com Epstein ou qualquer alegação de má conduta sexual.

Comentando a divulgação dos documentos no sábado, Trump afirmou: “Não vi pessoalmente, mas disseram-me pessoas muito importantes que isto não só me iliba, como é exatamente o oposto daquilo que algumas pessoas esperavam.”

As novas revelações recordam também a resistência inicial de Trump à divulgação dos ficheiros, apesar de se ter comprometido a fazê-lo quando assumiu funções.

O Congresso acabou por contrariar Trump e aprovou uma lei que obrigava o Departamento de Justiça a divulgar todos os documentos relacionados com Epstein até meados de dezembro. O vice-procurador-geral, Todd Blanche, afirmou que o Departamento de Justiça concluiu finalmente essa obrigação na sexta-feira, com a publicação de 3,5 milhões de documentos, embora alguns tenham sido retidos ao abrigo de exceções previstas na lei.

Os novos detalhes recordam ainda a amizade de décadas entre Trump, Epstein — um criminoso sexual condenado que se suicidou na prisão em 2019 — e Ghislaine Maxwell, a sua colaboradora de longa data, atualmente a cumprir pena de prisão por tráfico sexual.

É difícil, nesta fase, compreender plenamente o alcance do conteúdo incluído nos milhões de documentos disponibilizados online, dada a dimensão sem precedentes da divulgação.

Uma pesquisa no site do Departamento de Justiça dedicada ao caso Epstein pela expressão “Donald Trump” devolveu mais de 1.800 resultados, número que aumentou ao longo de sexta-feira à medida que o site ia indexando novos ficheiros. Muitas das referências correspondem a artigos noticiosos sobre Trump durante a sua presidência, partilhados por Epstein, bem como comentários do próprio Epstein sobre Trump feitos a jornalistas e a outros, como Steve Bannon.

Blanche afirmou que a Casa Branca não teve qualquer intervenção na revisão dos documentos.

“Quero ser absolutamente claro — não tiveram nada a ver com esta revisão”, afirmou. “Não supervisionaram o processo, não disseram ao departamento como rever os documentos, o que procurar, o que ocultar ou não.”

Todd Blanche durante uma conferência de imprensa no Departamento de Justiça, a 30 de janeiro de 2026, em Washington, DC.

Alex Wroblewski/AFP/Getty Images

O Departamento de Justiça afirmou na sua nota oficial que “alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump, submetidas ao FBI pouco antes das eleições de 2020”. “Para que fique claro, essas alegações são infundadas e falsas, e se tivessem qualquer credibilidade, já teriam sido usadas como arma contra o presidente Trump.”

FBI compilou alegações contra Trump no ano passado

Um dos documentos mais intrigantes envolvendo Trump é uma lista compilada pelo FBI em agosto passado, contendo mais de uma dúzia de alegações relacionadas com o presidente, muitas das quais parecem ter origem em denúncias não verificadas recebidas através do Centro Nacional de Operações de Ameaças do FBI, que recolhe informações do público.

Os documentos surgem em mensagens de correio eletrónico enviadas por responsáveis do gabinete do FBI em Nova Iorque, integrados na Task Force de Exploração Infantil e Tráfico Humano.

“O destaque a amarelo corresponde à parte mais sensacionalista”, escreveu um dos responsáveis para explicar a forma como as alegações estavam a ser organizadas.

Não é claro por que motivo estas alegações foram reunidas no verão passado. Em julho, o FBI e o Departamento de Justiça divulgaram um memorando afirmando não existir qualquer prova de que Epstein mantivesse uma lista de homens poderosos envolvidos numa rede de tráfico sexual e pedofilia.

Sede do FBI, em Washington, a 20 de julho de 2025. Eric Lee/Getty Images

As alegações parecem não verificadas, e os próprios documentos indicam que, em muitos casos, se tratava de informação em segunda mão. O relatório refere ainda que, frequentemente, não houve contacto com os autores das denúncias ou que não existia qualquer informação de contacto.

O mesmo documento inclui alegações não verificadas contra o antigo presidente Bill Clinton, que também negou qualquer irregularidade relacionada com Epstein.

Trump não queria que este dia chegasse

Entre os seus mandatos presidenciais, muitos aliados de Trump tornaram-se influenciadores e comentadores da direita. Vários deles — incluindo o atual diretor do FBI, Kash Patel — exploraram o caso Epstein para sugerir que o Departamento de Justiça estaria a proteger democratas e figuras liberais, ignorando simultaneamente as ligações bem documentadas entre Trump e Epstein.

Após essa mobilização da base republicana, aumentou a pressão sobre a administração Trump para usar os seus novos poderes sobre o DOJ e o FBI e divulgar os documentos guardados. Uma tentativa inicial da procuradora-geral Pam Bondi saiu pela culatra, quando os materiais anunciados se revelaram uma compilação de documentos já públicos.

Seguiu-se uma pressão crescente de congressistas republicanos, em articulação com democratas, que viam o tema como uma arma política contra Trump, após mais de uma dúzia de mulheres o terem acusado de agressão e assédio sexual e depois de um júri o ter considerado responsável, em 2023, por abuso sexual de E. Jean Carroll, num processo civil de difamação. Trump nega todas as acusações e nunca foi acusado criminalmente em ligação a Epstein.

Trump tentou impedir a aprovação da lei, chegando a pressionar pessoalmente deputados republicanos na Casa Branca. Acabou, contudo, ultrapassado por um amplo consenso bipartidário. A lei foi aprovada quase por unanimidade e Trump assinou-a em novembro.

Novas revelações das divulgações de dezembro

A primeira vaga de documentos foi divulgada a 19 de dezembro. Apesar de parcial, o nome de Trump surgia repetidamente.

Esses documentos revelaram que procuradores federais reuniram provas em 2020 de que Trump viajou várias vezes no avião privado de Epstein durante os anos 1990, contrariando declarações anteriores do próprio Trump, incluindo uma afirmação de 2024 em que disse: “Nunca estive no avião de Epstein.”

Os documentos de dezembro mostraram ainda que o Departamento de Justiça emitiu uma intimação ao clube Mar-a-Lago, antes do julgamento criminal de Ghislaine Maxwell em 2021, pedindo informações sobre um antigo funcionário.

Tal como agora, responsáveis nomeados por Trump sublinharam que os ficheiros incluíam denúncias não verificadas, reiterando que continham “alegações falsas e sensacionalistas submetidas ao FBI antes das eleições de 2020”.

Os documentos aprofundaram também o conhecimento público sobre as ligações de Epstein a figuras democratas, celebridades e empresários, mostrando ainda que Epstein acompanhava de perto as notícias sobre Trump e mantinha contactos mais frequentes com Steve Bannon do que se sabia.

Notas do FBI sobre Trump

Entre os milhões de páginas divulgadas constam anotações de entrevistas do FBI a vítimas de Epstein. Embora não tenham surgido provas conclusivas, os documentos voltaram a chamar a atenção para as ligações duradouras entre Trump e um predador sexual condenado.

Um memorando refere que uma vítima afirmou que Maxwell a terá “apresentado” a Trump numa festa em Nova Iorque e indicado que ela estaria “disponível”, dizendo-lhe: “Acho que ele gosta de ti. Não tens sorte? Isto é ótimo.”

Segundo o documento, nada aconteceu entre a mulher e Trump.

Outro memorando refere uma entrevista de 2021 a Virginia Giuffre, uma das mais conhecidas sobreviventes de Epstein, que se suicidou em abril de 2025. As notas indicam que Giuffre falou do seu trabalho adolescente em Mar-a-Lago, de como foi recrutada a partir daí para trabalhar para Epstein e dos abusos sexuais que afirma ter sofrido posteriormente.

Os ficheiros incluem ainda um formulário do FBI sobre uma queixa apresentada por uma mulher que acusou Trump de a ter violado quando tinha 13 anos. A mulher, identificada como Jane Doe, apresentou e retirou processos judiciais, o último pouco antes das eleições de 2016.

Trump negou essas acusações. Os documentos incluem emails em que Epstein comenta o caso com pessoas próximas, incluindo uma mensagem enviada a Tom Barrack: “É loucura, mas achei que deviam saber.”

A visão de Epstein sobre Trump

Para além das notas do FBI, os documentos incluem emails que revelam a visão de Epstein sobre Trump após a sua eleição em 2016.

Em dezembro de 2018, Epstein pediu ajuda ao jornalista Michael Wolff para contrariar uma reportagem. “Estou a pensar no que o Trump faria”, escreveu Epstein.

Wolff respondeu: “Nunca explica. Nega, culpa os media, ataca outra pessoa.”

Quando questionado sobre estes emails, Trump afirmou no sábado que Wolff “conspirou com Epstein para [o] prejudicar” e disse que “certamente irá processar” o autor.

Os documentos incluem ainda trocas de emails entre Epstein e Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA e antigo presidente da Universidade de Harvard, que já expressou publicamente vergonha pelas suas comunicações com Epstein.

*MJ Lee, Hannah Rabinowitz e Sarah Owermohle contribuíram para este artigo