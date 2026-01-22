Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Há 1h e 0min

A presidente da Câmara de Múrcia, Noelia Arroyo, explicou ao EL PAÍS que se tratava de uma grua montada numa carrinha que estava a trabalhar na cablagem de uma casa térrea em Los Partidarios. “Aparentemente, quando o comboio passou, bateu no braço articulado que estava sobre a via e o comboio roçou nele quando passou”. Acrescenta que os ferimentos são ligeiros. “Dores cervicais e pouco mais, sem mais consequências”, disse ele, relata Virginia Martínez.

Centro de Emergência de Múrcia foi notificado do acidente pela Renfe

Um comboio de via estreita (FEVE) chocou contra um camião grua em Alumbres, Cartagena, em Espanha, avança a imprensa espanhola, que dá conta de cinco feridos ligeiros.

De acordo com a presidente da câmara local, Noelia Arroyo, citada pelo El País, o Centro de Emergência de Múrcia foi notificado do acidente pela Renfe. Arroyo disse ainda que o comboio terá chocado com "o braço articulado que estava sobre a via" da grua que estava a trabalhar numa casa térrea junto à linha.

“Não houve descarrilamento nem pessoas presas no comboio”, afirmou.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres

➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias 🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

A Adif, responsável pelo comboio, informou no X que o serviço na linha ferroviária Cartagena-Los Nietos está interrompido “devido à invasão da bitola da infraestrutura por uma grua fora da operação ferroviária”

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

É o quarto acidente ferroviário em Espanha desde domingo, dia em que dois comboios chocaram em Adamuz, num acidente que provocou 43 mortos e mais de uma centena de feridos.

No acidente de terça-feira à noite um comboio da Rodalies (comboios suburbanos da Catalunha) chocou com um "muro de contenção" caído na linha, numa derrocada que as autoridades atribuem ao temporal, com chuvas fortes, que está a atingir a Catalunha.

Um dos maquinistas do comboio morreu e 37 pessoas ficaram feridas, cinco delas com gravidade, disseram as autoridades locais.

No mesmo dia, junto Lloret de Mar, na província de Girona, um comboio descarrilou depois de ter saído da linha devido a uma pedra na via.