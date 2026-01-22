Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

CNN Portugal , AM
Há 1h e 0min
Comboios

A presidente da Câmara de Múrcia, Noelia Arroyo, explicou ao EL PAÍS que se tratava de uma grua montada numa carrinha que estava a trabalhar na cablagem de uma casa térrea em Los Partidarios. “Aparentemente, quando o comboio passou, bateu no braço articulado que estava sobre a via e o comboio roçou nele quando passou”. Acrescenta que os ferimentos são ligeiros. “Dores cervicais e pouco mais, sem mais consequências”, disse ele, relata Virginia Martínez.

Centro de Emergência de Múrcia foi notificado do acidente pela Renfe

Um comboio de via estreita (FEVE) chocou contra um camião grua em Alumbres, Cartagena, em Espanha, avança a imprensa espanhola, que dá conta de cinco feridos ligeiros. 

De acordo com a presidente da câmara local, Noelia Arroyo, citada pelo El País, o Centro de Emergência de Múrcia foi notificado do acidente pela Renfe. Arroyo disse ainda que o comboio terá chocado com "o braço articulado que estava sobre a via" da grua que estava a trabalhar numa casa térrea junto à linha.

“Não houve descarrilamento nem pessoas presas no comboio”, afirmou.

A Adif, responsável pelo comboio, informou no X que o serviço na linha ferroviária Cartagena-Los Nietos está interrompido “devido à invasão da bitola da infraestrutura por uma grua fora da operação ferroviária”

É o quarto acidente ferroviário em Espanha desde domingo, dia em que dois comboios chocaram em Adamuz, num acidente que provocou 43 mortos e mais de uma centena de feridos. 

No acidente de terça-feira à noite um comboio da Rodalies (comboios suburbanos da Catalunha) chocou com um "muro de contenção" caído na linha, numa derrocada que as autoridades atribuem ao temporal, com chuvas fortes, que está a atingir a Catalunha.

Um dos maquinistas do comboio morreu e 37 pessoas ficaram feridas, cinco delas com gravidade, disseram as autoridades locais.

No mesmo dia, junto Lloret de Mar, na província de Girona, um comboio descarrilou depois de ter saído da linha devido a uma pedra na via.

Temas: Espanha Renfe Alumbres Cartagena

Europa

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Há 1h e 0min

Príncipe Harry emociona-se em tribunal por causa do "verdadeiro inferno" em que se tornou a vida de Meghan

Há 1h e 36min

GUERRA AO MINUTO | Dia de decisões: Trump com Zelensky, Witkoff em Moscovo

Há 2h e 35min
00:25

A chegada de Zelensky para um dia decisivo na Suíça

Há 3h e 3min
Mais Europa

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Há 1h e 0min

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Hoje às 07:00

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Há 3h e 30min

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Ontem às 07:59

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

20 jan, 22:22