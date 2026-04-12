Após 21 horas, negociações entre EUA e Irão terminam sem acordo

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 2min
Donald Trump, presidente dos EUA, em declarações aos jornalistas (AP)

Teerão diz que "exigências irracionais" dos EUA levaram ao fracasso em Islamabad

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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu este domingo por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.

"Mas a verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear", disse Vance aos jornalistas, numa breve conferência de imprensa em Islamad.

"Esse é o objetivo central do presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações", acrescentou.

Teerão diz que "exigências irracionais" dos EUA levaram ao fracasso

Do Outro lado, Teerão afirmou que as "exigências irracionais" dos Estados Unidos levaram ao fracasso das negociações em Islamabad entre iranianos e americanos para pôr fim à guerra no Médio Oriente, segundo a televisão estatal iraniana.

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"A delegação iraniana negociou incansavelmente e de forma intensiva durante 21 horas para defender os interesses nacionais do povo iraniano. Apesar de várias iniciativas da parte [iraniana], as exigências irrazoáveis da parte americana impediram que as negociações avançassem. As negociações chegaram, portanto, ao fim", anunciou a Irib na rede de mensagens Telegram.

Temas: Irão EUA Negociações Paquistão Islamabad

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