NASA já resolveu problema que estava a colocar em risco o lançamento da Artemis II - siga aqui em direto

CNN
1 abr, 22:20
Artemis II (AP)

Lançamento continua previsto para as 23:30

As equipas de lançamento ultrapassaram o obstáculo do sistema de interrupção de voo da Missão Artemis II. Segundo a CNN, o problema não residia no hardware a bordo do foguetão, mas sim no lado da "área de lançamento" — um termo utilizado para descrever a supervisão de segurança pela Força Espacial.

Segundo a NASA, o problema foi resolvido recorrendo ao arquivo e recuperando uma peça de hardware «antiga» do vaivém espacial.

"A área de lançamento está pronta - isso já não constitui um obstáculo".

A NASA tinha revelado nas últimas horas que estava a acompanhar um novo problema: uma questão não divulgada relacionada com o sistema de terminação de voo do Space Launch System.

O problema surgiu da “range”, que é um termo usado para descrever a supervisão de segurança durante e após a descolagem. Esta é supervisionada pela Space Force.

O sistema de terminação de voo é essencialmente uma função de autodestruição que faria explodir o foguetão se este avariar e começar a desviar-se numa direção perigosa.

Temas: NASA Artemis II Viagem à Lua

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