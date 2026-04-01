NASA está a investigar novo problema - agora com as baterias da cápsula Artemis II (siga aqui em direto)

1 abr, 22:37

53 anos depois, o Homem está de regresso à Lua

A NASA está a registar algumas leituras de temperatura anormais numa bateria do Sistema de Abortagem de Lançamento (LAS). E embora isso não constitua, neste momento, um obstáculo ao lançamento, a missão poderá ser interrompida se o problema for detetado durante os momentos finais da contagem regressiva, afirmou o porta-voz da NASA, Derrol Nail, citado pela CNN.

Ainda não é claro se o problema se deve a um sensor a fornecer uma leitura errada ou se existe realmente uma temperatura preocupante nessa área, observou ainda Nail.