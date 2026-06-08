Mulher encontrada morta em carro incendiado em Espinho

Polícia Judiciária está a investigar
Uma mulher foi encontrada morta no interior de uma viatura que ardeu durante a madrugada desta segunda-feira, na freguesia de Anta, concelho de Espinho.
O alerta foi dado cerca das 03:00 para um incêndio num automóvel estacionado no interior de um quintal.
Após a extinção das chamas pelos Bombeiros Voluntários de Espinho, foi confirmado que no interior da viatura se encontrava um corpo carbonizado.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e deslocou uma equipa ao local para apurar as causas do incêndio e esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da vítima.
A equipa da VMER presente no local confirmou o óbito. Após as perícias realizadas pela Polícia Judiciária, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal para realização de autópsia.