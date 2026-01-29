Morreu João Canijo

CNN Portugal
Há 55 min

Cineasta tinha 68 anos

Morreu João Canijo, tinha 68 anos. Cineasta português foi encontrado morto em casa, ao que apurou a CNN Portugal.

À Lusa, a produtora Midas Filmes adianta que o realizador morreu perto de Vila Viçosa, distrito de Évora, onde repartia habitualmente residência com Lisboa, não tendo sido adiantada a causa de morte.

João Canijo, que completou 68 anos em dezembro do ano passado, estava a finalizar o mais recente projeto de cinema, o filme “Encenação”, assim como a filmagem, há cerca de duas semanas, de uma peça de teatro com ele relacionada.

João Canijo era natural do Porto e é foi o diretor e autor de filmes como Sangue do Meu Sangue, Viver Mal e Mal Viver.

Em 2023, o cineasta português conquistou um Urso de Prata no Festival de Berlim com o filme Mal Viver. No mesmo ano, João Canijo recebeu um prémio de carreira no festival de cinema Cineuropa, que decorre em Santiago de Compostela, Espanha

♦♦♦

LEIA A ENTREVISTA DE JOÃO CANIJO À CNN PORTUGAL (2023): "Não há famílias funcionais. A intimidade das relações familiares gera forçosamente violência." Entrevista a João Canijo

EM ATUALIZAÇÃO

 

Temas: João Canijo Cinema

