Morreu a cantora Bonnie Tyler. Estava hospitalizada em Portugal

Tinha 75 anos
A cantora Bonnie Tyler, conhecida por sucessos como "Total Eclipse of the Heart", "Holding on for a Her" e "It's a Heartache", morreu esta quarta-feira aos 75 anos. A informação foi confirmada pela família e pela equipa da cantora através de um comunicado citado pela BBC.
"A família e a equipa da Bonnie estão profundamente tristes por anunciar que a Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite num hospital em Portugal, em consequência da doença para a qual estava a ser tratada", começa por dizer a nota.
“Emitiremos um comunicado mais detalhado em breve, mas, por agora, pedimos que respeitem a nossa privacidade para podermos lidar com esta tragédia”, acrescenta o cumunicado.
Bonnie Tyler estava internada desde maio, depois de ter sido submetida a uma cirurgia de urgência aos intestinos no hospital em Faro. Na altura, a cantora foi colocada em coma induzido para ajudar à recuperação.
No mês passado, um porta-voz revelou que Bonnie Tyler já tinha saído do coma, mas continuava internada nos cuidados intensivos e permanecia em estado muito grave. Apesar disso, indicou que a sua condição estava a melhorar e que os médicos se mostravam "confiantes" na recuperação, embora reconhecessem que a evolução era "lenta".
Na sequência do internamento, várias datas da digressão de verão da artista foram canceladas ou adiadas, mantendo-se, na altura, a esperança de que alguns dos concertos previstos para o final do ano ainda se pudessem realizar.
A reviravolta em 1983
Depois de uma série de singles sem sucesso, Bonnie Tyler viu a sua carreira dar uma reviravolta em 1983 graças à canção que viria a tornar-se o maior êxito da sua vida: "Total Eclipse of the Heart". O tema conquistou o primeiro lugar das tabelas nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Zimbabué, além de ter sido adaptado para espanhol (Eclipse Total del Amor) e italiano (Eclissi del cuore).
Na altura, a editora pretendia que a cantora regressasse ao estilo country rock que lhe tinha dado sucesso com "It’s a Heartache". No entanto, Bonnie Tyler tinha outros planos. Depois de assistir à atuação de Meat Loaf com Bat Out Of Hell no programa da BBC The Old Grey Whistle Test, decidiu que queria trabalhar com o autor daquelas canções, Jim Steinman.
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