Morreu a cantora Bonnie Tyler. Estava hospitalizada em Portugal

A cantora Bonnie Tyler, conhecida por sucessos como "Total Eclipse of the Heart", "Holding on for a Her" e "It's a Heartache", morreu esta quarta-feira aos 75 anos. A informação foi confirmada pela família e pela equipa da cantora através de um comunicado citado pela BBC.

"A família e a equipa da Bonnie estão profundamente tristes por anunciar que a Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite num hospital em Portugal, em consequência da doença para a qual estava a ser tratada", começa por dizer a nota.

“Emitiremos um comunicado mais detalhado em breve, mas, por agora, pedimos que respeitem a nossa privacidade para podermos lidar com esta tragédia”, acrescenta o cumunicado.