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Ministro abre inquérito à polémica questão do exame de Português

Manuela Micael , notícia atualizada às 14:33
Há 56 min
Pergunta exame de Português 12.º ano
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Pergunta da prova realizada na terça-feira era semelhante a uma de um manual de preparação para os exames publicado por uma editora em setembro de 2025

O Ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), Fernando Alexandre, ordenou à Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) a realização de uma auditoria aos procedimentos internos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) por causa da polémica em torno da questão do grupo III do exame nacional de Português do 12.º ano, que se realizou na terça-feira. A questão do exame tinha como objeto de análise o mesmo de uma prova constante de um manual de preparação dos exames publicado pela editora Leya Educação, em setembro de 2025, levando professores e académicos a exigir “responsabilização política”.

“Após a conclusão do relatório da IGEC, do qual deverão constar eventuais propostas de medidas corretivas, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tirará as devidas consequências”, pode ler-se no comunicado enviado pelo MECI às redações, esta quinta-feira.

No mesmo documento, o MECI reconhece que “foi utilizada uma imagem previamente publicada num caderno de exercícios de uma editora, existindo assim uma falha objetiva da equipa responsável pela elaboração do exame na verificação de questões/itens já disponibilizados por editoras”, algo que “devia ter sido evitado”. O ministro ainda à EduQa que emita um “parecer técnico sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade entre os alunos que realizaram a prova”.

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“Ao contrário da informação reportada inicialmente pelo EduQA ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aquele caderno de exercícios foi disponibilizado em agosto de 2025, tendo a prova sido elaborada no início de 2026”, esclarece ainda o ministério. Numa primeira resposta a um pedido de esclarecimento da CNN Portugal, que chegou já depois de a notícia ter sido publicada na quarta-feira à tarde, o MECI tinha garantido que a elaboração do exame nacional era prévia à publicação do caderno de preparação para o exame da Leya. A CNN Portugal confrontou o ministério com a incongruência de datas e esse esclarecimento é feito, agora, neste comunicado geral enviado para as redações.

O MECI sublinha ainda que, “nos últimos anos, o Grupo III do Exame Nacional do Ensino Secundário de Português é constituído por um item idêntico, variando apenas o objeto das questões”.

A primeira fase dos exames nacionais arrancou na terça-feira, com a prova de Português. Mais de 81 mil alunos estavam inscritos para fazer o exame nacional de Português do 12.º ano. Mais de 60 mil compareceram no exame.

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Uma pergunta do exame está a levantar suspeitas e a suscitar polémica. A questão do grupo III, a última pergunta do exame, que pedia uma análise crítica do cartoon “Child Labor”, do artista iraniano J. J. Takjoo, é muito semelhante a uma que consta de um manual de preparação para os exames nacionais da editora Leya, lançado em janeiro deste ano.

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Temas: Exames Exames Nacionais Perguntas Português MECI
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