Ministra da Administração Interna demite-se

CNN Portugal , CM
Há 26 min
Maria Lúcia Amaral (Filipe Amorim/Lusa)

Luís Montenegro vai assumir "transitoriamente" a pasta da Administração Interna

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, demitiu-se, comunicou o Presidente da República esta terça-feira.

Foi Marcelo Rebelo de Sousa quem fez saber, através de comunicado, do "pedido de demissão" da ministra, pedido esse que aceitou.

Segundo a Presidência, Maria Lúcia Amaral "entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo".

De acordo ainda com o comunicado, o primeiro-ministro Luís Montenegro vai assumir "transitoriamente" a pasta da Administração Interna.

"O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da Ministra das Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro, que assumirá transitoriamente as respetivas competências, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da Lei Orgânica do Governo (Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho), logo que a exoneração se torne efetiva", pode ler-se no breve comunicado divulgado.

Maria Lúcia Amaral voltou a ser alvo de críticas nas últimas semanas pela forma como estava a gerir a crise das tempestades, que causaram 15 mortos desde 28 de janeiro, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.

 

 



Há 26 min
