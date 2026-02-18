Ministra convoca UGT e confederações patronais para reunião na segunda-feira sobre lei laboral

Há 1h e 27min

EM ATUALIZAÇÃO

A ministra do Trabalho convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião no ministério para a próxima segunda-feira para discutir as alterações à lei laboral, informou hoje a tutela, numa nota enviada às redações.

"Na sequência do acordado entre o Governo e as confederações patronais na reunião de hoje, a ministra convidou a UGT para uma nova reunião com os parceiros patronais para a próxima segunda-feira, dia 23, às 9:30", informou o gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo o ministério liderado por Rosário Palma Ramalho, "o convite já foi aceite pela UGT".