Ministério da Defesa está "a estudar" soluções para corrigir disparidades no cálculo de reformas

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 30min
Nuno Melo (António Pedro Santos/Lusa)

Nuno Melo considera que o atual regime de atribuição de reformas é fruto de "decisões de outro tempo"

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, adiantou esta quinta-feira que o ministério está "a estudar" soluções para resolver disparidades no cálculo de pensões de militares e forças de segurança, que tem sido contestado por estes profissionais.

Em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar do Chega, Nuno Melo disse ter noção que o atual regime de atribuição de reformas é fruto de "decisões de outro tempo", referindo-se a um decreto de 2005, altura em que o socialista José Sócrates era primeiro-ministro e António Costa ministro da Administração Interna.

"Obviamente que isso tem uma consequência, e sabemos o que os militares pensam. Estamos a estudar possibilidades que não dependem apenas da Defesa, há outras áreas de tutela que têm que intervir", adiantou.

Nuno Melo disse que o ministério está a estudar estas possibilidades mas recusou anunciar já "uma solução" concreta, realçando que se o dissesse "estaria a mentir".

No passado dia 27 de fevereiro o parlamento chumbou iniciativas - apresentadas por Chega e PCP - que visavam aumentar o complemento de pensão de militares das Forças Armadas e GNR, e de pessoal das forças de segurança, assegurando que a reforma correspondia a 90% do último vencimento recebido.

Esta decisão foi criticada por seis associações representativas dos militares das Forças Armadas e da GNR, que entretanto solicitaram reuniões ao Presidente da República e ao primeiro-ministro sobre os cortes no cálculo da pensão de reforma, considerando ser urgente uma reversão do atual regime.

As novas regras para as reformas da GNR e Forças Armadas visam a convergência com o regime geral, reduzindo as pensões de 90% para cerca de 60%-70% do último ordenado, com cortes que podem atingir os cerca 30%. As alterações dependem da data de inscrição na Caixa Geral de Aposentações e introduzem limites etários (60 anos) e de tempo de serviço.

Temas: Ministério da Defesa Nuno Melo Cálculo de reformas Forças Armadas GNR

Médio Oriente

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Há 39 min

Mojtaba anuncia: "em nome do Clemente", a guerra é para continuar

Há 52 min

Ministério da Defesa está "a estudar" soluções para corrigir disparidades no cálculo de reformas

Há 1h e 30min

Barril de Brent fecha acima dos 100 dólares pela primeira vez desde 2022

Há 3h e 10min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Hoje às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Hoje às 07:13

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Hoje às 08:53

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Hoje às 09:42

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Há 1h e 42min

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Hoje às 11:14

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

Ontem às 05:57

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Hoje às 08:41

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

Ontem às 18:00

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

Ontem às 09:52

Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Ontem às 23:41

Morreu Mário Zambujal

Hoje às 11:16