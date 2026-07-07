MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Mesmo condenada e com pulseira eletrónica, Le Pen é candidata à presidência de França

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 15min
Marine Le Pen (Christian Hartmann/AP)

 

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Le Pen afirmou ainda que, caso seja eleita, o líder do partido, Jordan Bardella, será o seu primeiro-ministro

Marine Le Pen anunciou esta terça-feira que será candidata às eleições presidenciais francesas de 2027, apesar de ter sido condenada em recurso a um ano de pena a cumprir com pulseira eletrónica e a 15 meses de inelegibilidade.

A líder parlamentar do Reagrupamento Nacional (RN) confirmou, numa entrevista à TF1, que vai recorrer para o Tribunal de Recurso, considerando que isso suspende os efeitos da decisão judicial.

"Sou candidata esta noite", declarou Marine Le Pen, garantindo que pretende "ir até ao fim das vias de recurso" para provar a sua inocência. A responsável acrescentou que, graças ao recurso para o Tribunal de Recurso, poderá fazer campanha "sem pulseira eletrónica", apesar de anteriormente ter afirmado que não o faria nessas circunstâncias.

Horas antes, o tribunal considerou Le Pen culpada, condenando-a a um ano de pena sob vigilância eletrónica e a 15 meses de inelegibilidade.

Na mesma entrevista, a dirigente da extrema-direita francesa voltou a defender que a decisão judicial levanta "um enorme problema democrático", argumentando que "não se deve impor nada ao povo francês". "Os franceses terão a última palavra", afirmou, ao justificar a decisão de recorrer.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Marine Le Pen confirmou ainda que, caso seja eleita Presidente da República em 2027, o líder do partido, Jordan Bardella, será o seu primeiro-ministro.

"Somos complementares. As nossas ambições políticas não entram em linha de conta. Lutamos pela França", afirmou, classificando a dupla como "um bilhete vencedor".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Marine Le Pen Presidência de França Condenação Le Pen
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Mesmo condenada e com pulseira eletrónica, Le Pen é candidata à presidência de França

Há 1h e 15min
02:09

Trump "já tratou de introduzir areia na engrenagem" durante a cimeira da NATO com um tema que "não aparecia há algum tempo"

Há 2h e 0min

Mark Rutte lança cimeira da NATO: Trump tinha razão em tudo, até na guerra com o Irão

Há 3h e 5min
06:59

"Está toda a gente a pensar como é que se consegue manter os EUA minimamente ligados à NATO até ao fim do mandato de Trump"

Há 3h e 27min
Mais Europa

Mais Lidas

PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

Ontem às 18:59

Acidente com autocarro faz dois mortos e 22 feridos em Agualva-Cacém

Hoje às 10:27

Espanha foi igual a si própria. O problema é que Portugal também (e Gonçalo Ramos ainda foi deportado)

Ontem às 22:21

Mundial 2026: Argentina 3-2 Egito (ao minuto)

Há 3h e 24min

Roberto Martínez, o magoado, anuncia a saída da Seleção (e ainda nos avisa que temos as televisões avariadas)

Ontem às 22:56

Suspeito de vários roubos detido após agredir polícia em supermercado. Agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem passava

Hoje às 09:26

Sentar Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes? A Bélgica mostrou que a coragem de um treinador às vezes compensa mesmo

Hoje às 03:05

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

Hoje às 12:21

O fim "cruel" de Cristiano Ronaldo e o agradecimento "infinito" a Bernardo Silva: como se viu a eliminação de Portugal lá fora

Ontem às 23:37

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35

Morreu o cineasta João Milagre, um dos fundadores da Galeria Zé dos Bois. Tinha 56 anos

Ontem às 13:59

Encarregados de educação pedem anulação dos exames nacionais e lançam petição

Ontem às 12:47