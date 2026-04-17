Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Menor que matou a mãe em Vagos condenado a três anos em regime fechado

Leonor Lazera Araújo | Andreia Miranda
Há 54 min
Susana Gravato (DR)

Tribunal considera que menor não demonstrou arrependimento pelo crime

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O menor acusado de matar a mãe em Vagos em outubro de 2025 foi condenado a internamento em regime fechado durante três anos, com revisão a cada seis meses, decidiu esta sexta-feira o Tribunal de Família e Menores de Aveiro, no âmbito do Processo Tutelar Educativo instaurado pelo Ministério Público (MP).

O rapaz de 14 anos foi julgado à porta fechada por um crime de homicídio qualificado, mas a leitura da decisão foi aberta ao público, sendo que o menor ouviu a decisão numa sala de audiências separada.

O tribunal, que teve em conta o depoimento do rapaz que confessou o crime, considera que o menor deve ser alvo de intervenção prolongada por não ter demonstrado arrependimento. O coletivo disse ainda que o jovem descreveu os factos com precisão, acrescentando que o jovem efetuou dois disparos, sendo que no intervalo a mãe se dirigiu a ele dizendo “está tudo bem, tem calma”.

“Jovem não tem consciência clara da sua conduta, nem da sua gravidade extrema”, afirmou ainda o tribunal, acrescentando que não se ponderou regresso a casa devido ao alarme social que uma situação destas causa e pela difícil interação com a família.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A juíza referiu ainda que o jovem não se emocionou, tendo mantido a mesma expressão facial quando descreveu a forma como deu os dois tiros na mãe e sem apontar qualquer razão para atentar contra a vida da mãe.

O internamento será idealmente no centro educativo de Santo António, podendo ser alterado caso o centro não tenha as condições educativas consideradas essenciais pelo tribunal.

Leia também: "Não pode ser condenado criminalmente": o que acontece se ficar provado que um menor de 14 anos matou a mãe

O menor foi julgado por um tribunal coletivo, composto por um juiz de carreira e dois juízes sociais (cidadãos, sem formação jurídica específica), tendo a deliberação sido tomada por maioria.

O caso remonta a 21 de outubro de 2025, quando a então vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato foi atingida por um disparo de arma de fogo, no interior da sua casa, na Gafanha da Vagueira, naquele concelho do distrito de Aveiro.

A vítima foi encontrada pelo marido que alertou os bombeiros. Apesar das manobras de reanimação realizadas, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Menos de 24 horas após o crime, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou ter identificado o filho da vereadora como único suspeito da morte da mãe.

Temas: Vereadora Adolescente Vagos Homicídio Susana Gravato

Relacionados

"Não pode ser condenado criminalmente": o que acontece se ficar provado que um menor de 14 anos matou a mãe

Pai do menor acusado de matar a mãe em Vagos não se opôs à medida tutelar proposta pelo Ministério Público

"Estamos em choque": morreu Susana Gravato, vereadora da Câmara de Vagos - caso foi entregue à PJ

Filho de 14 anos suspeito de matar vereadora de Vagos fica em internamento em regime fechado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Agente da PSP esfaqueado na esquadra de Marrazes, em Leiria

Há 10 min

Menor que matou a mãe em Vagos condenado a três anos em regime fechado

Há 54 min

"Temos muitos mortos e muita gente ferida" nas estradas mas o problema não muda a "multar por multar"

Há 1h e 28min

Mulher reconhece polícia que a autuou e agride dois agentes da PSP em Barcelos

Há 1h e 34min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

15 abr, 19:43

Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

Ontem às 13:33

EUA perdem um dos drones mais raros e caros do mundo no Golfo Pérsico

Ontem às 10:31

"Amazon da guerra": como a Ucrânia criou um supermercado digital de drones que está a aterrorizar o exército russo

Hoje às 07:00

Condutor atropela mortalmente dois trabalhadores no IC17 em Odivelas

Hoje às 07:16

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Ontem às 10:50

Avião da Jet2.com aterra de emergência em Faro com 141 passageiros a bordo

Ontem às 16:19

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

15 abr, 19:59

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Ontem às 08:21

Atleta do Benfica em coma induzido após acidente de carro

Ontem às 13:43

Alerta na aviação: Europa só tem seis semanas de combustível e já há companhias a cancelar voos e a falar em aumento de preços

Ontem às 15:27

Seguro nomeia cinco novos membros do Conselho de Estado

Ontem às 13:05