Mais de 200 operacionais combatem incêndio em Loulé. Oito meios aéreos acionados

Há 56 min

Faro é um dos distritos com vários níveis de alerta de incêndio

Um incêndio que está a lavrar em Besteiros, Loulé, no Algarve, mobiliza esta terça-feira mais de 200 operacionais, de acordo com o site da Proteção Civil.

Além de 253 operacionais, assistidos por 76 veículos, foram acionados oito meios aéreos para este combate às chamas em plena Serra do Caldeirão.

Este fogo obrigou, entretanto, ao corte da Estrada Nacional (EN) 2, em ambos os sentidos, disse fonte da Proteção Civil à Lusa.

"O incêndio está a abranger uma área grande porque o vento é muito forte no local, havendo projeções [do fogo] a 500 metros”, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, sublinhando que apesar de haver casas na área não houve ainda necessidade de retirar pessoas.

O alerta foi recebido às 10:49 e o corte de trânsito ocorreu às 11:25, como medida preventiva.

Faro é um dos distritos com vários níveis de alerta de incêndio.