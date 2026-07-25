Mais de 140 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Pombal

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Até ao momento não há feridos a registar

Um incêndio que deflagrou este sábado no concelho de Pombal estava às 17:15 a ser combatido por 144 operacionais com a ajuda de cinco meios aéreos e 36 viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 15:52 em Netos, na freguesia de Almagreira, numa zona de povoamento florestal.

“Até ao momento não há feridos a registar”, adiantou à Lusa a mesma fonte pelas 17:15, acrescentando que o incêndio não se encontra perto de qualquer povoação.

As autoridades, frisou, estão a trabalhar de forma a dominar o incêndio “mais rapidamente possível".