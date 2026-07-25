Mais de 140 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Pombal

Agência Lusa , MCC
Há 27 min
Bombeiros combatem incêndio florestal em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Até ao momento não há feridos a registar

Um incêndio que deflagrou este sábado no concelho de Pombal estava às 17:15 a ser combatido por 144 operacionais com a ajuda de cinco meios aéreos e 36 viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 15:52 em Netos, na freguesia de Almagreira, numa zona de povoamento florestal.

“Até ao momento não há feridos a registar”, adiantou à Lusa a mesma fonte pelas 17:15, acrescentando que o incêndio não se encontra perto de qualquer povoação. 

As autoridades, frisou, estão a trabalhar de forma a dominar o incêndio “mais rapidamente possível".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndio Pombal Incêndio Portugal Fogo Pombal Bombeiros
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Estas irmãs querem estudar fora e a mãe não pode pagar. A solução está no lixo que todos fazemos em Portugal

Há 5 min

Mais de 140 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Pombal

Há 27 min

Suspeita de atear três fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva

Há 2h e 37min

Número de pessoas retiradas de casa por culpa dos incêndios em Espanha e França sobe para mais de 200 mil

Há 3h e 28min
Mais País

Mais Lidas

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

Ontem às 13:56

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

Hoje às 01:42

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:30

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

23 jul, 21:28

Um casamento, um acidente e uma acusação: como um jovem casal perdeu o futuro que tinha pela frente

Hoje às 09:00

Professores fazem denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre tratamento de dados pessoais

Ontem às 16:04

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Ontem às 07:00

Seis jovens detidos por tentarem matar duas pessoas junto a discoteca no Porto. Uma das vítimas tinha 15 anos

Ontem às 14:53

O foco já é "fazer tudo para proteger" Bordéus. "Fogo excecionalmente grande" já obrigou a retirar 110 mil pessoas

Ontem às 20:11

Chegou pelas 08:00 e nunca mais saiu do carro da creche. Criança que morreu em Almada esteve 45 minutos a ser reanimada

Ontem às 20:20

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

22 jul, 15:45

O Irão transformou o Estreito de Ormuz numa arma. Mas o mundo já está a construir alternativas à volta dele

Ontem às 13:53