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Jovem que matou "Manu" à facada à porta de discoteca em Braga condenado a 21 anos de prisão

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 31min
Crime
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Terá ainda de pagar uma indemnização de quase 227 mil euros aos pais da vítima

O Tribunal de Braga condenou esta a 21 anos e seis meses de prisão o arguido acusado de matar um jovem de 19 anos à facada, em abril de 2025, junto ao Bar Académico (BA), naquela cidade.

O arguido, de 28 anos, foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida. O tribunal aplicou-lhe ainda a pena acessória de expulsão de Portugal, após cumprimento da pena.

O arguido terá ainda de pagar uma indemnização de quase 227 mil euros aos pais da vítima.

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Temas: Discoteca em Braga Manu morto Bar Académico de Braga
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