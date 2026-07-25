Ginasta inglês sofre queda aparatosa de cabeça durante prova e é hospitalizado

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 15min
Gabriel Langton
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Gabriel Langton tinha sido chamado à última hora para substituir o experiente Max Whitlock, uma das maiores figuras da ginástica britânica, nos Jogos da Commonwealth

A final masculina por equipas de ginástica artística dos Jogos da Commonwealth ficou marcada pela queda grave de Gabriel Langton, ginasta inglês que foi transportado para o hospital depois de cair de cabeça durante o exercício na barra fixa, em Glasgow.

O atleta, de 19 anos, perdeu a pega numa das rotações a cerca de três metros de altura e embateu violentamente no praticável. O silêncio tomou conta da arena enquanto equipas médicas prestavam assistência durante vários minutos, antes de imobilizarem o pescoço e a cabeça do ginasta e o retirarem de maca sob uma forte ovação do público.

Apesar da violência do impacto, a equipa inglesa revelou mais tarde que Langton permaneceu consciente, conseguia mover os membros e falou com os médicos antes de ser transportado para o hospital.

Gabriel Langton a ser assistido. (Ross MacDonald/SNS Group via Getty Images)

"Estamos gratos às equipas médicas pela resposta imediata. Gabriel foi levado para o hospital e partilharemos novas informações assim que possível", informou a equipa.

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O acidente acabou por marcar uma prova em que a Inglaterra conquistou a medalha de prata, atrás do Canadá, que venceu a competição por equipas pela primeira vez em 20 anos. A Austrália arrecadou o bronze.

Langton tinha sido chamado à última hora para substituir o experiente Max Whitlock, uma das maiores figuras da ginástica britânica, que falhou os Jogos devido a lesão.

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Temas: Ginasta inglês Jogos da Commonwealth Gabriel Langton
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