Ginasta inglês sofre queda aparatosa de cabeça durante prova e é hospitalizado

Gabriel Langton tinha sido chamado à última hora para substituir o experiente Max Whitlock, uma das maiores figuras da ginástica britânica, nos Jogos da Commonwealth
A final masculina por equipas de ginástica artística dos Jogos da Commonwealth ficou marcada pela queda grave de Gabriel Langton, ginasta inglês que foi transportado para o hospital depois de cair de cabeça durante o exercício na barra fixa, em Glasgow.
O atleta, de 19 anos, perdeu a pega numa das rotações a cerca de três metros de altura e embateu violentamente no praticável. O silêncio tomou conta da arena enquanto equipas médicas prestavam assistência durante vários minutos, antes de imobilizarem o pescoço e a cabeça do ginasta e o retirarem de maca sob uma forte ovação do público.
Apesar da violência do impacto, a equipa inglesa revelou mais tarde que Langton permaneceu consciente, conseguia mover os membros e falou com os médicos antes de ser transportado para o hospital.
"Estamos gratos às equipas médicas pela resposta imediata. Gabriel foi levado para o hospital e partilharemos novas informações assim que possível", informou a equipa.
O acidente acabou por marcar uma prova em que a Inglaterra conquistou a medalha de prata, atrás do Canadá, que venceu a competição por equipas pela primeira vez em 20 anos. A Austrália arrecadou o bronze.
Langton tinha sido chamado à última hora para substituir o experiente Max Whitlock, uma das maiores figuras da ginástica britânica, que falhou os Jogos devido a lesão.