MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Irão e EUA aceitam suspender ataques e reunir-se no Catar

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 49min
Explosão vista em Teerão (Vahid Salemi/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

“Decidimos parar todas as atividades [militares]”, informou o Axios, citando um responsável norte-americano que não foi identificado

Teerão e Washington aceitaram suspender temporariamente qualquer ataque e planeiam reunir-se no Qatar, na terça-feira, para tentar resolver os diferendos em torno do estreito de Ormuz, noticiou o portal de notícias norte-americano Axios.

Apesar do acordo assinado a 17 de junho, os dois países trocaram ataques nos últimos dias, acusando-se mutuamente de violar o cessar-fogo, com o controlo de Ormuz no centro das tensões.

“Decidimos parar todas as atividades [militares]”, informou o Axios, citando um responsável norte-americano que não foi identificado.

Um segundo responsável dos Estados Unidos assegurou ao mesmo jornal online que ambas as partes cessavam os ataques “por enquanto” e que “os navios podiam circular livremente” no estreito, enquanto prosseguem as negociações para uma solução duradoura para o conflito.

Estes dois responsáveis e uma terceira fonte confirmaram que iranianos e norte-americanos se encontrariam na terça-feira no Qatar.

A emissora CNN relatou declarações semelhantes de um responsável da Administração do Presidente Donald Trump, mas a Casa Branca não reagiu de imediato.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com o acordo, o Irão compromete-se a permitir a passagem segura de navios comerciais no estreito de Ormuz, enquanto os Estados Unidos aceitam levantar o bloqueio aos portos iranianos.

Na noite de sábado, o presidente norte-americano retomou ameaças, afirmando que o Irão “deixaria de existir” se os Estados Unidos decidissem retomar a guerra.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, avisou no domingo os Estados Unidos de que Teerão tem controlo absoluto sobre o estreito de Ormuz nos próximos 30 dias de negociações e exigiu que os EUA pressionem Israel a retirar-se do Líbano.

Araghchi fez as declarações no meio de novos confrontos com os EUA e após um acordo entre o Líbano e Israel que foi rejeitado pelo Hezbollah, partido paramilitar libanês e aliado estratégico de Teerão, que acredita que o acordo contraria o documento assinado pelo Irão e pelos EUA.

O primeiro ponto do documento não só exige a suspensão dos bombardeamentos israelitas, como obriga as partes a encontrarem uma solução para a retirada de Israel do país.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O acordo assinado na sexta-feira entre o Líbano e Israel, no entanto, apenas menciona uma “retirada gradual” condicionada à verificação do desarmamento do Hezbollah, algo que o grupo armado não tem intenção de fazer, entendendo ser uma manobra israelita para deixar o país indefeso.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Irão Eua Guerra Líbano Estreito de Ormuz
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | EUA e Irão acordam suspender ataques. Haverá reunião esta semana

Há 1h e 16min

Irão e EUA aceitam suspender ataques e reunir-se no Catar

Há 1h e 49min

Sismo de magnitude 5,29 atinge Sichuan, na China

Ontem às 17:49
03:05

Israel diz que só sairá do sul do Líbano quando o Hezbollah estiver desarmado

Ontem às 08:57
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

Ontem às 03:59

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

Ontem às 16:00

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

Ontem às 17:06

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

Ontem às 11:35

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Ontem às 02:32

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

Ontem às 19:00

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19

Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Ontem às 13:31

Próximo jogo de Portugal joga-se no dia em que faz um ano da morte de Diogo Jota e André Silva

Ontem às 03:08

Futebolista Lucas Trejo esteve três dias à procura da mulher e dos filhos. Foram agora encontrados sem vida

Ontem às 19:11
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Martinez é um toino

Ontem às 15:57

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

26 jun, 07:28