Incêndio destrói três veículos e causou danos em oficina em Alcácer do Sal

Agência Lusa , AM
Há 1h e 4min
Bombeiros (Getty Images)

Causas do incêndio estão por apurar. Investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira de madrugada destruiu dois automóveis e um ligeiro de mercadorias estacionados junto de uma oficina na zona industrial de Alcácer do Sal, provocando ainda danos no edifício, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta foi dado pela 01:34, tendo a fase de rescaldo do fogo terminado às 03:26.

Os três veículos, dois ligeiros de passageiros e um ligeiro de mercadorias, que estavam estacionadas junto a uma oficina na zona industrial de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, “ficaram totalmente destruídos”, disse a mesma fonte.

As chamas propagaram-se ao edifício e provocaram danos “numa parte do telhado e na porta”, acrescentou a mesma fonte do comando sub-regional

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR acrescentou que as causas do incêndio estão por apurar, tendo a investigação passado para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 15 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal e da GNR, auxiliados por sete veículos.

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