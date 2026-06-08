IHRU não fiscaliza isenções fiscais no arrendamento acessível

Há 2h e 32min

REVISTA DE IMPRENSA | Avaliação externa citada pelo público confirma que “não há controlo das desconformidades”

As isenções fiscais no arrendamento acessível não são fiscalizadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), noticia o Público desta segunda-feira, 8 de junho.

O jornal dá conta que o Programa de Apoio ao Arrendamento, em vigor desde 2019, e que dá isenções fiscais aos proprietários que pratiquem rendas acessíveis, só tem cerca de mil contratos ativos. Ainda assim, o IHRU não os fiscaliza.

A mais recente avaliação externa ao Programa de Apoio ao Arrendamento confirma que “não há controlo das desconformidades."

É concedida aos proprietários que arrendem casas por valores 20% abaixo da mediana do mercado uma isenção total de IRS ou IRC sobre os rendimentos obtidos com essas rendas.