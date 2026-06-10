Homem que esfaqueou refugiada ucraniana num comboio diz em tribunal que está a ser controlado por uma "entidade"

Há 1h e 31min

Julgamento foi adiado para avaliação mental

Os procedimentos no processo federal contra Decarlos Brown Jr. - acusado de esfaquear mortalmente a refugiada ucraniana Iryna Zarutska num comboio ligeiro de Charlotte no ano passado - serão adiados depois de um juiz ter concordado que Brown não tem competência para ser julgado.

Brown foi entregue na terça-feira à custódia do procurador-geral para ser transferido para uma unidade médica federal segura, onde foi ordenado que fosse submetido a tratamento por um período não superior a quatro meses.

"O período de quatro meses - conforme exigido por lei - dará aos profissionais de saúde mental tempo para determinar se o Sr. Brown tem probabilidade de recuperar a competência necessária para prosseguir com o seu processo criminal federal", afirmaram os advogados de Brown num documento apresentado ao tribunal.

Se o período de quatro meses expirar e Brown demonstrar fortes sinais de que poderá recuperar a competência, o tribunal considerará prolongar o tratamento por um "período razoável", de acordo com uma ordem judicial do juiz distrital dos EUA Kenneth Bell.

Brown, de 34 anos, poderá enfrentar a pena de morte pelo homicídio de Zarutska, que foi esfaqueada pelas costas com um canivete enquanto estava sentada a olhar para o telemóvel, num ataque não provocado ocorrido a 22 de agosto do ano passado.

O presidente Donald Trump e outros responsáveis da administração citaram o homicídio nas suas críticas às grandes cidades norte-americanas governadas por democratas, que acusam de serem brandas em relação ao crime. A vítima neste caso era uma refugiada ucraniana e Brown é um cidadão norte-americano nascido nos Estados Unidos. Em novembro, o Departamento de Segurança Interna lançou uma operação de vários dias contra a imigração em Charlotte, provocando confusão e indignação em bairros com grandes populações imigrantes.

Zarutska, licenciada em arte e restauro, fugiu da guerra na Ucrânia em 2022. Na altura da sua morte, trabalhava numa pizzaria e estudava para se tornar assistente veterinária.

Decarlos Brown Jr. (Gabinete do Xerife do Condado de Mecklenburg)

Bell afirmou que o avaliador federal em Chicago, onde Brown tem estado detido para observação e avaliação da sua competência, concluiu que Brown não está atualmente apto para ser julgado, mas que o prognóstico para recuperar essa competência através de medicação é favorável.

Bell observou ainda que será necessária outra audiência caso seja considerada necessária medicação forçada.

Brown, que entrou na sala de audiências com um fato-macaco preto e cinzento e algemado com correntes laranja nas mãos e nos pés, teve vários acessos durante a breve audiência de terça-feira de manhã.

Enquanto Bell falava com a defesa, Brown começou a gritar, perguntando se o juiz precisava de uma cópia de uma declaração sua. Brown disse ter escrito uma carta a Trump exigindo uma investigação e a apresentação de acusações contra a "entidade" que controla o seu corpo. Brown afirmou que o FBI se recusou a investigar e que queria que os meios de comunicação presentes na audiência soubessem disso.

A mãe de Brown assistiu à audiência. A família disse à CNN no ano passado que Brown sofria de esquizofrenia.

"Ele não parecia ser ele próprio" depois de passar cinco anos na prisão por roubo, afirmou a sua irmã, Tracey Brown, à CNN em setembro.

O advogado de Brown apresentou na terça-feira uma declaração que Brown insistiu que fosse entregue ao tribunal.

"Gostaria de informar o tribunal que tenho uma emergência corporal", dizia a declaração. "Alguém tem acesso total ao meu corpo e está a controlá-lo ilegalmente."

"E as autoridades recusam-se a investigar isso. E isso exige uma investigação. Quando descrevi a tecnologia que alguém estava a usar, fui diagnosticado erradamente com esquizofrenia."

A declaração revelou ainda que Brown pretende uma "ordem judicial que instrua as autoridades policiais a investigar a sua emergência corporal".

O procurador federal sublinhou que Brown não será libertado da custódia e afirmou estar "confiante" de que Brown será julgado pelas acusações federais após concluir o tratamento ordenado.

"O nosso objetivo número um é fazer justiça a Iryna Zarutska e à família de Iryna Zarutska", afirmou Russ Ferguson, procurador dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. "É isso que está no topo dos nossos pensamentos e dos nossos corações todos os dias, e este é um passo nesse processo."

O processo estatal por homicídio contra Brown também foi adiado por pelo menos seis meses, depois de este ter sido considerado "incapaz de prosseguir" em tribunal. Os procuradores estaduais afirmaram que irão aguardar pela conclusão do processo federal antes de retomarem a acusação a nível estadual.