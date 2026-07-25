Homem morre em incêndio em Valência, anuncia Governo espanhol

Marta Coropos Carvalho
Há 52 min
Bombeiro combate incêndio entre Ávila e Madrid (Cesar Manso/Getty Images)
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Há ainda cinco feridos confirmados

Um homem morreu este sábado na sequência de um incêndio que deflagrou num barranco em Salt de l’Aigua, no município de Manises, nos arredores de Valência, em Espanha. O fogo, que entretanto foi dado como controlado pelas autoridades, provocou ainda cinco feridos, que foram transportados para unidades hospitalares devido à inalação de fumo e queimaduras.

A confirmação da vítima mortal foi feita pela Câmara Municipal de Manises através das redes sociais. Em sinal de pesar, o município decretou dois dias de luto oficial, correspondentes a domingo e segunda-feira.

De acordo com informações avançadas por meios de comunicação espanhóis, a vítima seria um homem idoso que terá tentado atravessar o barranco de automóvel. O veículo foi posteriormente encontrado completamente consumido pelas chamas, embora as circunstâncias do incidente continuem a ser investigadas.

O incêndio teve início por volta das 12h45 (hora local) numa zona de vegetação do barranco de Salt de l’Aigua. As chamas consumiram sobretudo mato e produziram uma densa coluna de fumo, visível a vários quilómetros de distância, incluindo na cidade de Valência.

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As operações de combate ao fogo mobilizaram um amplo dispositivo de emergência, com meios terrestres e aéreos. Participaram várias equipas de bombeiros, brigadas florestais, elementos de coordenação operacional e dois meios aéreos da Generalitat Valenciana.

No local estiveram igualmente meios de emergência médica, incluindo ambulâncias de Suporte Básico de Vida e de transporte urgente, que prestaram assistência às vítimas.

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Temas: Incêndio Valência Morte Valência Salt de l’Aigua Manises
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