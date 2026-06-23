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Homem encontrado morto em apartamento na Marinha Grande. PJ investiga

Daniela Rodrigues
Há 19 min
PJ
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Circunstâncias em que o crime ocorreu estão ainda a ser investigadas

Um homem de nacionalidade ucraniana, de 72 anos, foi vítima de homicídio num apartamento localizado na Marinha Grande, distrito de Leiria.

A vítima encontrava-se em Portugal há cerca de três meses, depois de ter procurado refúgio no país. O alerta para a ocorrência foi dado às autoridades, que se deslocaram ao local e encontraram o homem já sem vida.

As circunstâncias em que o crime ocorreu estão ainda a ser investigadas. A Polícia Judiciária assumiu as diligências para apurar a autoria do homicídio, bem como as motivações que poderão estar na origem do caso.

As autoridades estão a recolher testemunhos e provas no apartamento onde o crime terá ocorrido.

Até ao momento não há detenções relacionadas com o caso. A investigação prossegue.

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Temas: Marinha Grande Homem encontrado morto Homicídio Marinha Grande
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