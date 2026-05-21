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"Há que tolerar algum ruído": casal vence batalha judicial por causa de cão

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 34min
Justiça
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Mulher em teletrabalho queixava-se do barulho feito pelo animal na ausência dos tutores

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) absolveu um casal da Maia que tinha sido obrigado pelo tribunal local a adotar medidas para cessar o ruído provocado pelo seu cão, na sua ausência.

O acórdão do TRP, datado de 30 de abril e consultado esta quinta-feira pela agência Lusa, julgou provido o recurso apresentado pelos tutores do animal, revogando a decisão recorrida e julgando a ação improcedente.

A mulher, que vive a cerca de 100 metros dos donos do animal, alegava que o cão ladra, gane e uiva de forma reiterada e persistente e de forma contínua por largos períodos de tempo, quando os réus saem de casa.

Queixa-se ainda que o barulho provocado pelo animal, que se encontra fechado numa jaula no logradouro da moradia, impede-a de descansar e de se concentrar para levar a cabo a sua atividade laboral, que exerce em regime de teletrabalho.

O Tribunal da Maia tinha condenado os réus a, durante a sua ausência, colocar o cão no interior da habitação ou em local apropriado, como um hotel canino, ou aos cuidados de terceiros, para fazer cessar o ruído provocado pelo animal.

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O casal foi ainda condenado a pagar, a título de sanção pecuniária compulsória, a quantia de 30 euros por cada dia de atraso no cumprimento do determinado e a pagar dois mil euros à autora, a título de danos não patrimoniais.

Inconformados com a decisão, os tutores do animal recorreram para a Relação do Porto, que acabou por lhes dar razão.

Os juízes desembargadores concluíram que o direito dos réus de deterem um animal de companhia, nas condições em que o detêm, não poderia ceder perante o direito de personalidade da autora.

“Tendo em conta a necessária convivência entre as pessoas e as consequentes relações de vizinhança, há que tolerar algum ruído e alguma incomodidade que todos causam uns aos outros, ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, produzido diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal colocado sob a sua responsabilidade”, lê-se no acórdão.

O acórdão refere ainda que não se provou que o ruído provocado pelo ladrar do cão ultrapasse o valor de ruído permitido legalmente, sendo que os réus foram alvo de várias queixas por parte da autora, mas nunca lhes foi levantado qualquer auto de contraordenação.

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Temas: Maia Idosos Barulho Ruído Cão

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