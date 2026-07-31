Há ópera numa farmácia de Viseu com um cartaz internacional. Veja o concerto mais divertido deste verão

Carlos Enes
Há 2h e 37min
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CantoFest reuniu alguns dos melhores cantores líricos do mundo

Viseu foi este mês a capital da ópera, com a segunda edição do festival internacional CantoFest. Durante onze dias, a cidade foi o ponto de encontro entre jovens cantores líricos, provenientes de todo o mundo, e alguns dos mais reputados profissionais da área.

À frente do festival esteve Olga Makarina, soprano que integrou durante dezoito anos o elenco do Metropolitan Opera de Nova Iorque. Escolheu Viseu para orientar as suas “masterclasses”, aulas individuais e de preparação de repertório para uma nova geração de intérpretes. “A arte começa quando a técnica termina”, declarou à CNN Portugal. Nas suas palavras, o seu principal trabalho é estimular a autoconfiança em artistas de grande talento.

Farmácia prescreve cultura

Um dos momentos mais invulgares aconteceu longe dos palcos tradicionais. No sábado, a Farmácia Marques abriu as portas a um recital protagonizado por alguns dos participantes do festival. Artistas e público encheram um espaço pouco habitual para a música lírica.

Para Olivera Krivokuća, que regressou a Viseu depois de participar em anteriores edições do CantoFest, atuar na farmácia foi “uma diversão”. A sua atuação foi vibrante e arrancou muitas sensações à audiência, do riso a arrepios de pele.

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“A ópera é enorme em emoção. Partilhá-la de uma forma tão humilde, em qualquer lugar, coloca tudo em perspetiva”, declara a soprano sérvia

“Consegui ver o rosto de toda a gente. Consegui ler as emoções deles. Isso não acontece muitas vezes”, destacou também a soprano japonesa Yoko Yamashita.

A iniciativa partiu da Farmácia Marques, que tem vindo a abrir regularmente as portas à cultura. “O objetivo é devolver à comunidade aquilo que a comunidade nos dá”, explica o proprietário, Augusto Menezes.

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Temas: Viseu CantoFest
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