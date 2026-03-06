Governo só corta 3,5 cêntimos no preço do gasóleo. Aumento final será de quase 20 cêntimos

CNN Portugal , AM
Há 2h e 9min
Combustíveis (Getty Images)

Já a gasolina vai aumentar 7,4 cêntimos por litro e não terá nenhum desconto

O governo só vai cortar 3,55 cêntimos à subida do preço do gasóleo. Em comunicado, o Ministério das Finanças escreve que "dando cumprimento ao apoio anunciado pelo Executivo esta semana, aplicar-se-á um desconto extraordinário e temporário do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre gasóleo rodoviário no valor de 3,55 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço".

Ou seja, o gasóleo vai subir 23,4 cêntimos por litro e o governo devolve 3,55. No final, o gasóleo sobe 19,85 cêntimos.

Já a gasolina vai aumentar 7,4 cêntimos por litro e não terá nenhum desconto, já que fica abaixo do limite de 10 cêntimos introduzido pelo próprio primeiro-ministro.

De recordar que Luís Montenegro anunciou esta semana que o Governo vai avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana.

"Dentro desta orientação que foi dada a vários membros do Governo para não desvalorizarem os efeitos que este conflito possa ter na nossa dinâmica económica, nós estamos em condições de dizer que um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis e, caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA, devolvendo todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas", afirmou Luís Montenegro no Parlamento.

Governo admite mais medidas

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o Governo continuará a acompanhar a evolução do preço dos combustíveis “nas próximas semanas”, sem excluir mais medidas a nível nacional e até ibérico.

Luís Montenegro falava na conferência de imprensa conjunta da 36.ª Cimeira Luso-espanhola, ao lado do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que decorreu em Huelva (Espanha) e teve como tema central a segurança climática.

No final, foi questionado sobre a previsível subida, na próxima semana, do preço do gasóleo rodoviário 23,4 cêntimos por litro e da gasolina sem chumbo em 7,4 cêntimos por litro como consequência da nova guerra no Médio Oriente.

O primeiro-ministro recordou que já tinha anunciado que o Governo tomaria medidas se esse aumento fosse superior a dez cêntimos, pelo que já hoje foi anunciado pelo Ministério das Finanças que o Governo decidiu avançar com uma "redução temporária e extraordinária" de 3,55 cêntimos por litro no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário.

“Continuaremos nas próximas semanas atentos a este efeito com medidas de nível nacional ,e eventualmente de cooperação com países amigo, e a Espanha é o principal”, disse”.

Este aumento, que é o maior de sempre de uma semana para a outra, acontece depois de Estados Unidos e Israel terem lançado um ataque contra o Irão durante o fim de semana, levando a uma retaliação que está a deixar muitos dos maiores produtores de petróleo em suspenso. É o caso das petrolíferas que operam em países como Arábia Saudita, Iraque ou Catar, muitas delas alvos de ataques iranianos.

Em paralelo, o Irão anunciou o encerramento do Estreito de Ormuz, impedindo a passagem de petroleiros pela zona, que é responsável por cerca de um quinto de toda a produção mundial de petróleo.

Temas: Combustíveis Gasóleo Gasolina Governo

Relacionados

Gasóleo dispara 23 cêntimos na próxima semana. Gasolina também sobe

Economia

Governo só corta 3,5 cêntimos no preço do gasóleo. Aumento final será de quase 20 cêntimos

Há 2h e 9min

Portugal tem mais de metade do talento qualificado feminino, mas apenas 15,7% chega a cargos de direção

Há 2h e 35min
02:37

"Aumento dificulta o nosso nível de vida e vai obrigar-nos a repensar uso da viatura": começaram as longas filas nas bombas do Porto

Há 3h e 5min
03:45

Começou a corrida: preço dos combustíveis dispara e o cenário nas bombas é este

Há 3h e 33min
Mais Economia

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Ontem às 08:00

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Ontem às 07:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Ontem às 00:35

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32

Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo

Ontem às 14:14

Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental

Ontem às 17:07

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

Ontem às 13:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Rangel é "o único ser no planeta" que viu os aviões americanos nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

Ontem às 22:34

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

O momento em que os EUA afundam navio porta-drones iraniano

Hoje às 01:58

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59