opinião
Gonçalo Faria
Docente da Católica Porto Business School

Mercados financeiros e o risco geopolítico

Há 59 min

O conflito no médio oriente agudizou-se substantivamente na última semana. O risco geopolítico gera um profundo desconforto nos mercados financeiros. É um tipo de incerteza difícil de objetivar nos modelos tradicionais de gestão de risco. Em casos extremos, conduz a contextos dominados pela dimensão “unkown unkown” da incerteza (Knight, 1921)[1], a que oportunamente Olivier Blanchard se referiu no seu artigo “(Nearly) nothing to fear except fear itself” (The Economist, 29 Janeiro 2009) no auge da crise financeira do início deste século.

Focando no mercado de ações, o que nos ensina a evidência empírica sobre a dinâmica de retornos em contextos de elevado risco geopolítico?

De acordo com informação recolhida pela Stock Trader’s Almanac[2] analisando 17 “incidentes” desde 1939, a queda média numa semana do índice S&P500 após o início de um choque geopolítico foi de 1,09%. Nos doze meses seguintes, o S&P500 apresentou um ganho médio de 2,92%. Mas estes números encerram grandes disparidades. A maior subida numa semana após um incidente foi de 13,5%, após a Alemanha invadir a Polónia (01.09.1939). A maior descida numa semana foi de 17,9%, após a Alemanha invadir a França (10.05.1940). A maior subida nos doze meses após um incidente foi 32,2%, depois do início da guerra de Gaza (07.11.2023). A maior descida nos doze meses após um incidente foi de 34,3%, depois do embargo Árabe ao petróleo (19.10.1973). Em tempos recentes, o S&P500 subiu 3,27% na semana seguinte à invasão Russa da Ucrânia (22.02.2022). Após um ano, o índice caiu 6,05%. Ou seja, não existe uma cartilha exacta para antecipar o que sucederá no mercado de ações nas próximas semanas. 

No contexto atual, uma questão crítica respeita ao que sucederá ao preço do petróleo e do gás no curto e médio prazo. Tem sido realçado que o preço do petróleo pode subir e manter-se acima dos $100 por barril caso o estreito de Ormuz permaneça encerrado por período prolongado. Naturalmente que quanto mais tempo durar o conflito e o encerramento do estreito, maior será a pressão sobre a estrutura de custos das empresas e economias em geral e, em consistência, sobre as expectativas de inflação dos agentes económicos. A consequência em matéria de política monetária pode ser a necessidade de eventuais subidas das taxas de juro de referência.

As próximas duas semanas serão críticas para os mercados financeiros digerirem a magnitude do conflito do médio oriente, e dissecar as suas implicações a curto e médio prazo. Será um conflito prolongado? Que impactos terá nas cadeias de abastecimento energético? Existirão outras consequências que impactem o sentimento e comportamentos dos consumidores, investidores e governos? São questões que vão marcar a trajectória dos mercados financeiros nos próximos tempos.

 

[1] Knight, F. H. (1921) Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, Houghton Mifflin Company.

[2] Divulgada no artigo “Iran war and your portfolio: The historical stock market patterns investors should know”, Sarah Agostino, 4 Março 2026, https://www.cnbc.com/2026/03/04/iran-war-historical-stock-market-patterns.html

Temas: Médio Oriente Mercados financeiros Gestão de risco Petróleo

Colunistas

opinião
Mariana Alves

Acrescentar vida aos anos e não apenas anos à vida

Há 6 min
opinião
Inês Nobre Guedes

Doenças raras: a odisseia do diagnóstico que afeta milhões de crianças

Há 43 min
opinião
Gonçalo Faria

Mercados financeiros e o risco geopolítico

Há 59 min
opinião
Manuel Serrano

A Europa em estado de dissociação geopolítica

Há 1h e 59min
Mais Colunistas

Mais Lidas

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Hoje às 07:13

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

Ontem às 09:52

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Hoje às 09:42

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

Ontem às 05:57

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Hoje às 08:53

"Graves irregularidades sanitárias": PSP encerra restaurante de buffet em Sintra

Ontem às 09:57

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

Ontem às 18:00

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Ontem às 07:00

Bodo 3-0 Sporting || Real Madrid 3-0 Man. City || PSG 5-2 Chelsea || Leverkusen 1-1 Arsenal

Ontem às 20:00

"Não quero morrer aqui". Harvey Weinstein admite "flirts excessivos" e gostava de ser lembrado por "Pulp Fiction": a primeira entrevista na prisão

Ontem às 12:12

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Hoje às 08:41

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

10 mar, 13:01